Он сравнил это с тем, что, например, при обращении к врачу пациент платит за одну консультацию, в ходе которой врач может выписать несколько рецептов. Напротив, при посещении аптеки человеку приходится платить отдельно за каждый рецепт. По мнению министра здравоохранения, это несправедливо по отношению к людям, которым приходится покупать много рецептурных препаратов за один раз.

Данные, имеющиеся в распоряжении Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что в стране около 30 000 жителей, которым назначают более пяти лекарств в месяц. «Несправедливо, что они платят [гонорар фармацевта] за все семь, восемь или десять рецептов», — считает Абу Мери. Поэтому они рассматривают возможность установления потолка платы за услуги фармацевтов, но не планируют полностью отменять эту плату.

В то же время министр здравоохранения признал, что при введении указанных потолков существуют и риски их использования в недобросовестных целях, поэтому необходимо подумать, как их снизить.

Например, при сборе данных об электронных рецептах было замечено, что один человек использовал 109 рецептов за три месяца. Министр считает, что один человек не может иметь столько рецептов, что вызывает сомнения в честности — возможно, это мошенничество, возможно, целенаправленная скупка одного конкретного лекарства.

«Мы следим. У нас очень, очень точные данные. Мы обязательно что-то изменим», — пообещал министр здравоохранения. Он добавил, что планируемое ограничение выдачи бумажных рецептов и переход на электронные рецепты также будут способствовать оптимизации этой сферы.

Как сообщалось, с 1 января введена плата за обслуживание рецептурных препаратов — резиденты должны платить 0,75 евро за каждый рецепт, в то время как государство платит еще 0,75 евро крупным аптекам за каждую услугу по рецепту. Государство выплачивает надбавку в размере 1,75 евро единственным аптекам в населенных пунктах.

Также сообщалось, что Минздрав предлагает изменить порядок выписывания рецептов на лекарственные препараты, чтобы ограничить оборот бумажных рецептурных бланков и уточнить специальности медицинских работников, имеющих право выписывать рецепты.