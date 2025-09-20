Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

«Граница НАТО на северо-востоке подвергается испытаниям не просто так. Нам нужно быть серьёзными. P. S. Турция подала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений», — заявила она, имея в виду сбитие Турцией российского Су-24 в ноябре 2015 года, после которого Владимир Путин заявил, что это «удар в спину от пособников террористов». Так Шакалене отреагировала на заявление эстонских властей о вторжении российских истребителей на территорию страны.

19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо, сообщал Генштаб Сил обороны страны. По данным военных, истребители находились в эстонском воздушном пространстве примерно 12 минут без включенных транспондеров, планов полета и двусторонней связи с авиадиспетчерскими службами.

В МИД Эстония вызвали временного поверенного посольства РФ и вручили ему ноту протеста. В российском Минобороны со своей стороны заявили, что нарушившие воздушное пространство Эстонии истребители «совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область», пройдя на расстоянии свыше трех километрах от Вайндлоо.

На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что странам НАТО необходимо начать сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что такие действия будут означать войну НАТО и Россией.