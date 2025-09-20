Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

20 сентября, 2025 13:18

Важно 0 комментариев

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

«Граница НАТО на северо-востоке подвергается испытаниям не просто так. Нам нужно быть серьёзными. P. S. Турция подала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений», — заявила она, имея в виду сбитие Турцией российского Су-24 в ноябре 2015 года, после которого Владимир Путин заявил, что это «удар в спину от пособников террористов». Так Шакалене отреагировала на заявление эстонских властей о вторжении российских истребителей на территорию страны.

19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо, сообщал Генштаб Сил обороны страны. По данным военных, истребители находились в эстонском воздушном пространстве примерно 12 минут без включенных транспондеров, планов полета и двусторонней связи с авиадиспетчерскими службами.

В МИД Эстония вызвали временного поверенного посольства РФ и вручили ему ноту протеста. В российском Минобороны со своей стороны заявили, что нарушившие воздушное пространство Эстонии истребители «совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область», пройдя на расстоянии свыше трех километрах от Вайндлоо.

На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что странам НАТО необходимо начать сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что такие действия будут означать войну НАТО и Россией.

Обновлено: 15:30 20.09.2025
Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

