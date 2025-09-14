Министр обещает транспорт по требованию, а перевозчики — забастовку

Чтобы привлечь внимание к критической ситуации в отрасли общественного транспорта, где недостаточное финансирование ставит под угрозу качественное оказание услуг, пассажирские перевозчики по всей Латвии 16 сентября проведут акцию протеста "Один час без общественного транспорта".

С 10:00 до 11:00 все перевозчики, участвующие в акции, приостановят оказание услуг: рейсы на это время будут отменены, а те автобусы, что уже вышли в рейс, остановятся и будут стоять в местах, безопасных для пассажиров.

Недавно также сообщалось о повышении цен на билеты в региональном общественном транспорте с 15 января 2026 года.

Значительно сократится также сеть региональных автобусных маршрутов, дотируемых государством.

Однако министр сообщения Атис Швинка заявил на телеканале TV24 в программе Naudas cena, что он не согласен с тем, будто что-то существенно сокращается, - он назвал это "изменением системы". Швинка пояснил: если по какому-то маршруту курсирует поезд, не нужно дотировать ещё и автобус, который ходит почти по идентичному маршруту.

"Эмоции надо отложить в сторону, смотреть надо на данные: мы много инвестируем в кассовые системы, приложения, счётчики пассажиров, регистраторы, чтобы точно знать, где люди перемещаются. И там тоже должен быть транспорт. В следующем году будет введена услуга - транспорт по требованию. Человек, живущий в малонаселённом месте, сможет через приложение или колл-центр заказать себе транспорт", - так высказался министр.