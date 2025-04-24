Законопроект устанавливает правовые рамки размещения материальных и технических средств, необходимых для мер контрмобильности и мобильности, строительства инфраструктуры и отчуждения недвижимости в приграничной зоне.

Территориям, необходимым для размещения такой инфраструктуры, будет присвоен статус объектов национальных интересов. Обеспечивать строительство инфраструктуры, размещение материально-технических средств и оперативную координацию работы будет ГАО "Valsts nekustamie īpašumi", а Государственный центр военных объектов и оборонных закупок организует отчуждение необходимого недвижимого имущества, землеустроительные и кадастровые работы.

Предусмотрено, что Национальные вооруженные силы (НВС) смогут также осуществлять строительство инфраструктуры и развертывание материально-технических средств, необходимых для обеспечения мобильности и контрмобильности.

Как сообщалось, НВС продолжают реализацию плана усиления обороны и контрмобильности на восточной границе, на который в этом году выделено 45 млн евро. В этом году планируется закупить контрмобильные препятствия, сенсоры, артиллерийские системы, оборудование для минирования, оказать поддержку Государственной пограничной охране и построить склады для хранения ресурсов на востоке Видземе.

В рамках реализации плана усиления обороны и контрмобильности уже в настоящее время усилены способности НВС ограничивать возможности сухопутных формирований противника пересекать границу. В настоящее время также продолжается установка препятствий на 400-километровой российско-белорусской границе.

В ближайшие несколько лет планируется создать оборонительные посты с укреплениями, линиями препятствий и датчиками, а также склады боеприпасов и мин.

Реализуемые в Латвии меры контрмобильности являются частью программы балтийской линии обороны, в рамках которой в течение пяти лет в укрепление границы будет вложено 303 млн евро. В прошлом году на реализацию плана было выделено 25 млн евро.

Договор о создании балтийской линии обороны, чтобы усилить восточную границу НАТО, подписали в январе 2024 года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии. В мае того же года к ним присоединилась Польша.