Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Министерство обороны разработало законопроект об инфраструктуре контрмобильности (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 12:18

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Министерство обороны в целях создания более эффективной линии обороны стран Балтии разработало законопроект о развитии инфраструктуры, необходимой для мер контрмобильности и развития мобильности.

Законопроект устанавливает правовые рамки размещения материальных и технических средств, необходимых для мер контрмобильности и мобильности, строительства инфраструктуры и отчуждения недвижимости в приграничной зоне.

Территориям, необходимым для размещения такой инфраструктуры, будет присвоен статус объектов национальных интересов. Обеспечивать строительство инфраструктуры, размещение материально-технических средств и оперативную координацию работы будет ГАО "Valsts nekustamie īpašumi", а Государственный центр военных объектов и оборонных закупок организует отчуждение необходимого недвижимого имущества, землеустроительные и кадастровые работы.

Предусмотрено, что Национальные вооруженные силы (НВС) смогут также осуществлять строительство инфраструктуры и развертывание материально-технических средств, необходимых для обеспечения мобильности и контрмобильности.

Как сообщалось, НВС продолжают реализацию плана усиления обороны и контрмобильности на восточной границе, на который в этом году выделено 45 млн евро. В этом году планируется закупить контрмобильные препятствия, сенсоры, артиллерийские системы, оборудование для минирования, оказать поддержку Государственной пограничной охране и построить склады для хранения ресурсов на востоке Видземе.

В рамках реализации плана усиления обороны и контрмобильности уже в настоящее время усилены способности НВС ограничивать возможности сухопутных формирований противника пересекать границу. В настоящее время также продолжается установка препятствий на 400-километровой российско-белорусской границе.

В ближайшие несколько лет планируется создать оборонительные посты с укреплениями, линиями препятствий и датчиками, а также склады боеприпасов и мин.

Реализуемые в Латвии меры контрмобильности являются частью программы балтийской линии обороны, в рамках которой в течение пяти лет в укрепление границы будет вложено 303 млн евро. В прошлом году на реализацию плана было выделено 25 млн евро.

Договор о создании балтийской линии обороны, чтобы усилить восточную границу НАТО, подписали в январе 2024 года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии. В мае того же года к ним присоединилась Польша.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Конец эпидемии! Грипп официально «уходит» из Латвии (1)

Азбука здоровья 18:42

Азбука здоровья 1 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

Читать
Загрузка

Россию можно принудить только силой: глава МИД Латвии о мире с «кремлевским мясником» (1)

Важно 18:29

Важно 1 комментариев

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Читать

«Вы это серьёзно!?» Представленная Рижской думой карта бомбоубежищ вызвала шквал возмущения (1)

Мнения 18:26

Мнения 1 комментариев

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

Читать

Держи вора! В подземном переходе возле Рижского вокзала снова орудуют карманники (1)

Важно 18:23

Важно 1 комментариев

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Читать

Шоу «кремлевского мясника» 9 мая к нам не относится: Браже (1)

Латышские СМИ 18:21

Латышские СМИ 1 комментариев

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

Читать

Услуги по упрощённой схеме: как российские туристы попадают в Ригу? (1)

Важно 18:16

Важно 1 комментариев

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Читать

Недовольство пациента отношением врачей — это нарушение прав, а не проблемы коммуникации: Валдмане (1)

Важно 18:12

Важно 1 комментариев

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Читать