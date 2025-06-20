Два года назад Улдис переехал в пансионат в Лауциене — не только чтобы восстановиться физически, но и залечить душевные раны. Каждый день он выезжает на электроскутере, чтобы встретиться со своей любимицей — кобылой по имени Монсеррата. По его словам, именно ей он благодарен за обретённое душевное равновесие. «Из тех, с кем я служил, нас осталось только трое», — говорит он, разговаривая с лошадью.

В марте 2022 года, получив прозвище «Батька», Улдис вступил в ряды 59-й бригады ВСУ. В июле он потерял одну ногу в результате взрыва кассетной бомбы, а позже, из-за гангрены, и вторую. Он стал первым латвийцем, получившим столь тяжёлые ранения в этой войне.

«Привет, ноги!» — с улыбкой сказал он, впервые примерив протезы, изготовленные в клинике в Цесисе. Теперь он ниже на 8 сантиметров, но радость снова ходить его вдохновляет. «Государство выделило 12 тысяч евро, потому что не смогло сделать протезы самостоятельно», — поясняет он. «Они никогда не сталкивались с такими травмами — с разорванными ногами».

Но главное для него — независимость. С утра до вечера он тренируется, справляясь со всеми задачами сам. «Это нужно делать каждый день. Иначе — ничего не будет в этой жизни», — говорит Улдис.

Сейчас он проводит по 4–5 часов в спортзале пансионата. Занимается и без протезов — на параллельных брусьях. Когда его 10-летний внук приехал в гости и увидел деда в таком состоянии, расплакался.

Цель Улдиса — вернуться в украинскую армию уже этим летом, как оператор дронов в Херсонской области. «Меня туда тянет не романтика, а настоящая нетерпимость к тому, что убивают женщин и детей», — говорит он. «Я понимаю, что не могу спасти мир. Но кто-то должен делать то, от чего мир отказывается».

На вопрос о страхе он отвечает: «Я не боюсь умереть. Я боюсь, что эта война не закончится». Хотя даже многие украинцы с такими травмами не возвращаются на фронт, Улдис принял иное решение. «После Украины я больше не умею жить по-старому», — признаётся он. Уже сейчас он шлёт привет своей любимой — Дигне, дочери и двум внукам.