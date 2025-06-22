Фотографы или шпионы? Военные объекты в Латвии стали чаще фотографировать и снимать на видео

Интерес к съемке таких объектов, особенно с применением дронов, в Латвии наблюдается всегда, но иногда он усиливается. Об этом заявила начальник управления Минобороны по связям с общественностью Гуна Гаврилко.

«Когда этих людей задерживают и требуют объяснений, иногда они в самом деле оказываются туристами, и тогда никаких других действий не предпринимается. Однако в подавляющем большинстве случаев объяснения не кажутся нам правдоподобными. Ясно, что людей интересует именно конкретный объект», — сказала Гаврилко.

Это подтвердил и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспарс Пуданс. По его словам, вблизи военных баз стало появляться больше грибников и сборщиков ягод.

«Вместе с органами госбезопасности оценивается, является ли это некой тенденцией — возможно, подготовкой к «Западу» (совместным стратегическим учениям России и Белоруссии), созданием этого фона — ощущения, что нечто затевается, и созданием большей угрозы, или же просто с наступлением более теплой погоды могло увеличиться присутствие людей на наших базах. Но большинство этих нарушений выявляется, людей задерживают и передают Госполиции для проверки», — говорит Пуданс.

За фотографирование или видеосъемку запрещенных объектов может грозить штраф в размере от 30 до 700 евро. Если будет доказано, что действие было непреднамеренным, штраф обычно уменьшается или выносится предупреждение.

О замеченных случаях съемки вблизи таких объектов следует сообщать в СГБ или в Госполицию.