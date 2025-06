Как сообщил Трамп, на главный объект, Фордо, «была сброшена полная загрузка БОМБ. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великолепных американских воинов. Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Сейчас настало время мира!»

Фордо — самый укрепленный объект ядерной программы Ирана, как ранее сообщали эксперты, ему потенциально угрожают только противобункерные бомбы GBU-57 весом 13 тонн, нести которые могут только американские бомбардировщики В-2, США перебросила несколько таких самолетов ближе к Ирану в субботу.

Ранее газеты The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post, а также агентство Reuters передали, что несколько стратегических бомбардировщиков B-2 ВВС США взлетели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури и выдвинулись, предположительно, на авиабазу Андерсен на острове Гуам на западе Тихого океана.

Газета The Washington Post отметила, что речь шла о бомбардировщиках Stealth Bomber - самолетах, которые могут нести 13,6-тонную корректируемую противобункерную авиационную бомбу GBU-57, способную атаковать глубоко зарытые и укрепленные бункеры на глубине до 61 метра и, в частности, подземный завод по обогащению урана Фордо.

По сведениям телекомпании Fox News, при атаке на Фордо были использованы шесть бункерных бомб, а по другим объектам было выпущено 30 крылатых ракет Tomahawk.

О последствиях атаки пока сообщений не было.

При атаке на крупнейшие объекты иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане были задействованы американские бомбардировщики В-2, со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Только эти бомбардировщики способны нести тяжелые противобункерные бомбы GBU-57, потенциально угрожавшие защищенному заводу по обогащению урана в Фордо.

Иран утверждает, что заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые бомбили США

Иранские чиновники подтверждают бомбардировки ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает израильский портал Ynet.

В частности, пресс-секретарь штаба по управлению кризисными ситуациями в иранской провинции Кум подтвердил, что ядерный объект в Фордо был атакован: «Несколько часов назад, после активации системы противовоздушной обороны Кума и идентификации вражеских целей, часть территории ядерного объекта в Фордо подверглась нападению со стороны противника».

Одновременно с этим официальные лица в провинции Исфахан сообщили, что «ядерные объекты в Исфахане и Натанзе подверглись нападению противника», об этом со ссылкой на иранское гостелевидение пишет агентство AFP.

Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини, выступая в прямом эфире, сказал, что Иран «некоторое время назад» эвакуировал эти три ядерных объекта, передает Гонче Хабибиазад, корреспондент Персидской службы Би-би-си.

Это первая официальная реакция Тегерана на американские бомбардировки своих ядерных объектов. Абедини также заявил, что Иран «не понес серьезного ущерба, поскольку материалы уже были вывезены».

Обращение Трампа к нации

В 5.00 по рижскому времени президент США обратился к нации в прямом эфире.

Трамп подтвердил, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. "Все слышали эти названия в течение многих лет, пока строилось это ужасное разрушительное предприятие, — заявил он. — Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим успехом. Иран должен «сейчас заключить мир». Иран «должен сейчас заключить мир», — заявляет президент США Дональд Трамп.

«Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо более масштабными, а для нас - гораздо более легкими», — говорит он.

«Иран ждет либо мир, либо трагедия, гораздо более страшная, чем та, которую мы наблюдали в последние восемь дней», – предупреждает Трамп.

«Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя ночь была самой сложной из всех и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит в ближайшее время, мы нанесем точные, быстрые и умелые удары по остальным целям», – заявляет президент США.

Трамп заявляет, что тысячи людей были убиты бывшим военным командиром Ирана Касемом Сулеймани. «Я давно решил, что не позволю этому произойти, это не будет продолжаться».

Он также поздравляет Биньямина Нетаньяху, заявив, что они работали «командой», чтобы устранить эту «ужасную угрозу Израилю».

CNN: Трамп не планирует новых ударов по Ирану, рассчитывает на возобновление переговоров

По информации Axios, США заранее уведомили Израиль о готовящихся ударах по Ирану. Один из высокопоставленных израильских чиновников сообщил изданию, что для удара были использованы бомбардировщики B-2. Эту информацию подтвердил Reuters американский чиновник. Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаниягу провели телефонный разговор после того, как США нанесли удары по Ирану, сообщил CNN со ссылкой на источники.

Трамп надеется, что удар по иранским ядерным объектам заставит Тегеран вернуться к переговорам, поэтому пока он не планирует новых атак, сообщает CNN со ссылкой источники. По словам источников телеканала, за последние несколько дней президент США все больше приходил к убеждению, что необходимо применить американские войска для уничтожения сильно укрепленных ядерных объектов Ирана. Он принял такое решение в тот момент, когда, по его мнению, стало ясно, что дипломатия находится в тупике.

Завод по обогащению урана Фордо был построен в 2000-х годах на базе Корпуса стражей исламской революции. Он расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Кум внутри горы на глубине около 90 метров. В 2025 году Иран сообщил, что построил и вскоре введет в действие аналог комплекса Фордо — предприятие внутри горы на глубине в десятки метров в Натанзе. На объекте будут производиться центрифуги и, вероятно, происходить обогащение урана до высоких уровней. Также за день до ударов Израиля, который начались 13 июня, Иран сообщил, что откроет еще одну площадку с центрифугами в Исфахане.

Трамп и Эрдоган пытались организовать встречу представителей Вашингтона и Тегерана в Стамбуле, но связаться с верховным лидером Ирана не удалось

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган пытались организовать встречу высокопоставленных представителей США и Ирана в Стамбуле, но эти усилия провалились из-за того, что не удалось договориться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил Axios со ссылкой на трех американских чиновников и собеседника, знакомого с ходом переговоров.

По словам источников, в понедельник, 16 июня Эрдоган позвонил Трампу и предложил на следующий день провести в Стамбуле встречу между чиновниками США и Ирана для обсуждения дипломатического решения конфликта. Трамп согласился и сказал, что готов отправить вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа или даже лично отправиться в Стамбул для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Затем Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали это предложение Пезешкиану и министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.

Собеседники Axios утверждают, что Пезешкиан и Арагчи пытались связаться с Али Хаменеи, чтобы получить его одобрение. Но Верховный лидер Ирана из-за опасности покушения скрывается, поэтому связаться с ним не удалось.

Через несколько часов иранская сторона сообщила Турции, что не смогла добиться согласия Хаменеи. После этого Турция сообщила США, что встреча отменяется, утверждают источники издания.

По информации The New York Times, верховный лидер Ирана сейчас общается с командирами через доверенного помощника и даже не ведет электронную переписку, чтобы затруднить поиск своего местонахождения. Он, как утверждают собеседники газеты, укрывается в бункере. Кроме того, Хаменеи уже определил трех преемников, который могут занять пост верховного лидера Ирана в случае его гибели.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ранее заявлял, что не исключает проведения операции по убийству Хаменеи. Агентство Reuters 15 июня сообщило, что у Израиля была возможность убить верховного лидера Ирана, но на этот план наложил вето Дональд Трамп.

Демократы реагируют на удары США по Ирану

Лидер меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что удары США по Ирану «значительно увеличили» риск войны.

В своем посте в X Джеффрис пишет: «Президент Трамп ввел страну в заблуждение относительно своих намерений, не обратился к Конгрессу за разрешением на применение военной силы и рискует втянуть страну в потенциально катастрофическую войну на Ближнем Востоке».

Он добавил, что Трамп «несет полную и абсолютную ответственность за любые негативные последствия своих односторонних военных действий».

Отдельно от этого, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что удары Трампа «грубо противоречат Конституции».

«Единственный орган, который может ввести страну в войну, — это Конгресс США. Президент не имеет на это права», — добавил Сандерс.

Генеральный секретарь ООН: США идут на опасную эскалацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию «опасной эскалацией» и заявил, что в настоящее время «растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения, региона и всего мира».

В своем посте в X он добавляет: «В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения нет. Единственный путь вперед — дипломатия. Единственная надежда — мир».