Впервые: лиепайчанин выиграл в лотерею миллион и с него не удержат налоги

Сообщается, что счастливчику больше 30 лет, а билет был куплен в одном из магазинов Maxima.

Мужчина не играет в лотерею на постоянной основе, купил билет просто интуитивно и забрал последний оставшийся билет в кассе.

«Для нас это историческое событие и большой день в истории «Latvijas Loto» — впервые у нас есть лотерейный миллионер, — говорит Эдгарс Лединьш, председатель правления VAS «Latvijas Loto». - Мы очень рады, что это произошло в лотерее, которая помогает собирать средства на сохранение Домской церкви и монастырского ансамбля. Это значит, что даже если участник лотереи ничего не выиграет, деньги, вложенные в лотерейный билет, будут направлены на конкретное общественно значимое дело».

Лотерея организована VAS «Latvijas Loto» по инициативе Министерства финансов и Министерства культуры для сохранения культурного и исторического наследия Латвии, и в настоящее время она стала самым востребованным продуктом Latvijas Loto. В течение следующих четырех лет из дивидендов, выплачиваемых в государственный бюджет VAS «Latvijas Loto», может быть выделено более 9,6 млн евро на реализацию цели – сохранение Домской церкви и монастырского ансамбля.