В Тукумсе можно лепить снеговиков! Город накрыло сильным градом (Фото, видео)

В соцсетях говорят, что из крупных градин даже лепят миниатюрных снеговиков. Однако для большинства жителей такой «летний сюрприз» оказался вовсе не радостным.

«Нам обещали сегодня лишь переменчивую погоду, а не это!», - возмущаются горожане, вовремя не предупрежденные синоптиками.

«Погодные условия указывают на скорое начало отопительного сезона» - сетуют жители Тукумса

- В стороне Тукумса гроза также принесла существенный град. Диаметр отдельных градин достиг критерия крупного града (≥ 2 см). Даже в пределах города Тукумс в некоторых местах град был размером с горошину, а в других местах достигал около 2 см. Грозовые облака формируются и в других частях страны, которые локально принесут сильный дождь, сильные порывы ветра, а в некоторых местах и ​​град, - объясняет синоптик Мартинс Бергштейнс.