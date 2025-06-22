В новую электричку приходится забираться ползком: все из-за неприспособленных платформ

Пассажирка по имени Йоланта жалуется: "Когда я перекладываю все вещи из корзинки с велосипеда в рюкзак, чтобы сесть в поезд с велосипедом, я поднимаю переднее колесо, потом мне нужно войти в вагон самой и поднять заднее колесо. Если багажник тяжелый, то мне в поезд не сесть. Бывало так, что я не могла сесть в поезд".

Ей вторит Элвита: "С детской коляской трудно сесть в поезд, потому что платформы низкие, а сам поезд довольно высокий. Мы уже посмеялись: пустили новые поезда, чтобы с колясками как бы стало легче в них сесть, но в данный момент это недоступно".

Встреченная съемочной группой на станции Лиелварде пенсионерка Дагмара в теплое время года часто ездит на поезде из Риги, так как в Лиелварде у нее дача. Ей тоже тяжело сесть в слишком высокий вагон из-за проблем со здоровьем: "У меня проблемы со спиной, так что я не могу так высоко поднять ногу, поэтому становлюсь на колени и держусь за штангу. Когда я забралась в вагон, так сказать, ползком, то встаю на ноги только в поезде".

В Риге Дагмара специально садится в поезд на станции Яняварты, потому что там легче войти в вагон, к тому же там не нужно карабкаться по крутой лестнице, как на Центральном вокзале.

На перроне съемочная группа встретила и машиниста поезда, который пояснил, что все же есть возможность культурно сесть в вагон - правда, нужно стоять около первого или последнего вагона, где есть специальная кнопка у дверей. Если ее нажать, кондуктору придет сигнал, что надо опустить платформу. Опускать ее, однако, приходится вручную... Есть и еще один нюанс: платформа предназначена только для инвалидов на колясках.

По обеим сторонам на станции Лиелварде лежат груды бетонных элементов, изготовленных еще в 2023 году и предназначенных для работ по модернизации станции, но до сих пор никакие работы не ведутся.

Согласно заявлению представителя ГАО Latvijas dzelzceļš, это связано с тем, что подрядчик не выполняет своих обязательств. Самые большие проблемы - именно с линией Рига - Айзкраукле, где выполнено всего 4% работ, предусмотренных договором. Работы задерживаются более чем на 10 месяцев. Размещение временных рамп на перроне обошлось бы слишком дорого, признают в Latvijas dzelzceļš. По всей видимости, модернизация перронов произойдет не ранее следующего года.