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Элина Гаранча в Юрмале — с мужем, друзьями и Штраусом

Редакция PRESS 20 июня, 2025 10:25

Для настроения 0 комментариев

29 июня концертный зал «Дзинтари» наполнится изумительной музыкой и эталонным вокалом: одна из лучших оперных певиц современности Элина Гаранча выйдет на сцену вместе со своими супругом, дирижером Карелом Марком Шишоном, Фестивальным оркестром и коллегами -- сопрано Юлией Марией Дан и тенором Кангом Вангом. Концерт проходит при поддержке Юрмальской думы.

«Элина Гаранча и друзья» -- проект-традиция, проект-подарок, которого поклонники примадонны ждут целый год. Все его составляющие хорошо известны. Маэстро Шишон на правах художественного руководителя выбирает репертуар, чудесным образом балансируя между главными классическими хитами и произведениями, которые никак нельзя назвать расхожими. Создание праздничного летнего настроения и подробнейшая работа с музыкантами также входит в его задачи.

Элина Гаранча определяет, кто из певцов составит ей компанию на сцене – голоса должны быть хороши и сами по себе, и в дуэте с ее божественным меццо-сопрано. Словом, делается все возможное, чтобы гала-концерт в Юрмале вспоминался потом долгие месяцы.

С тех пор, как примадонна в сотрудничестве с продюсерской компанией Art Forte стала устраивать летние выступления в «Дзинтари», кто только из знаменитостей и перспективных новичков не приезжал в нашу страну.   На сей раз выбор Элины пал на сопрано из Румынии Юлию Марию Дан и австралийского тенора китайского происхождения Канга Ванга.

Юлия Мария Дан, с начала свой международной карьеры переехавшая в Гамбург, находится сейчас в расцвете. Среди музыкальных театров, с которыми она сотрудничает -- Bayerische Staatsoper (Мюнхен), Gran Teatre del Liceu (Барселона), Théâtre des Champs-Elysées (Париж), Volksoper (Вена) Wien.

Стройная красавица с “богато окрашенным, идеально сформированным голосом и кристально ясным звучанием» (Sydney Morning Herald), Юлия стала прекрасной Дездемоной в «Отелло» Верди, Микаэлой в «Кармен» Бизе, Русалкой в одноименной опере Дворжака, Мими и Мюзеттой в «Богеме» Пуччини, Графиней в «Свадьбе Фигаро» Моцарта, Татьяной в «Евгении Онегине» Чайковского и Розалиндой в «Летучей мыши» Штрауса. Список ролей можно продолжать очень долго: Юлии подвластен весь богатейший репертуар, созданный для лирического сопрано.

Самого пристального внимания заслуживает и молодой тенор Канг Ванг. Голос у него настолько завораживающий, что даже отъявленные злодеи в исполнении молодого певца вызывают симпатию. Мощность, чистота, впечатляющая техника, дивная фразировка, красота тембра – все это сделало Канга Ванга лауреатом многочисленных вокальных конкурсов и способствовало его стремительному взлету.

До недавнего времени Канг Ванг значительную часть времени проводил в Австралии, которая стала ему вторым домом. Однако сейчас его все чаще приглашают в США и Европу. В будущем сезоне   Канг Ванг более 20 раз выйдет на сцену главного музыкального театра мира, Metropolitan Opera, в роли Альфреда Жермона в «Травиате» Верди. Ждут его и в прославленной Венской государственной опере.

Все первое отделение гала-концерта «Элина Гаранча и друзья» отдано итальянской музыке. Маэстро Шишона вдохновили полные драматизма «Норма» Беллини, «Риголетто», «Луиза Миллер», «Макбет» и «Сицилийская вечеря» Верди, «Арлезианка» и «Адриенна Лекуврер» Чилеа. Каждая ария, каждый дуэт здесь – абсолютный шедевр.

После антракта атмосфера в «Дзинтари» кардинально изменится. Мелодии великого мастера оперетты Иоганна Штрауса-сына (в этом году мир отмечает его 200-летие), полные жизни, веселья и радости, и знаменитые вокальные номера из «Джудитты» и «Веселой вдовы» Легара представят Элину Гаранчу, Юлию Марию Дан и Канг Ванга в новом свете. 

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