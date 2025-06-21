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Комиссия Совета Европы призвала Латвию обеспечить права русскоязычного населения и отказаться от дискриминации этнических меньшинств

Редакция PRESS 21 июня, 2025 10:35

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В опубликованном 19 июня докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ECRI), органа Совета Европы, Латвии рекомендовано устранить случаи ущемления прав русскоязычных жителей — как граждан страны, так и так называемых «неграждан».

В документе подчёркивается, что доступ к образованию на родном языке является не привилегией, а частью международных обязательств. Комиссия призывает Латвию пересмотреть существующую практику постепенного сокращения возможностей обучения на русском языке.

Отдельно отмечается проблема института «неграждан», к которым по-прежнему относится около 10% населения. В ECRI считают, что практика бессрочного лишения гражданства лиц, родившихся и постоянно проживающих в Латвии, противоречит принципам равенства, и призывают власти упростить процедуру натурализации для этих жителей.

«Согласно официальной статистике, этнические русские составляют 24% населения Латвии, являясь крупнейшей этнической группой после латышей (63%). Среди этнических русских гражданство Латвии имеют 67%», — говорится в докладе.

Также рассматривается ситуация граждан России с видом на жительство. В соответствии с законом, вступившим в силу в сентябре 2022 года, они обязаны подтвердить знание латышского языка не ниже уровня A2 для сохранения ВНЖ. По данным на июнь 2024 года, экзамен успешно сдали 54% претендентов. При этом в докладе выражены опасения по поводу того, что процедура вызывает напряжённость, а процесс сдачи экзаменов и связанные с этим последствия для тех, кто не смог подтвердить знание языка, могут повлиять на атмосферу в обществе.

Комиссия упоминает случай 2023 года, когда латвийский медиарегулятор NEPLP оштрафовал интернет-портал на 8 500 евро за использование слова «депортация» в материале о возможном выдворении россиян, не сдавших языковой экзамен.

Приведены и данные Латвийского центра прав человека: с января 2021 года по ноябрь 2023 года зафиксировано 2 414 случаев хейтспича в интернете. Половина была направлена против ЛГБТ-сообщества, 20% — против этнических и национальных групп. Из них более 30% касались ненависти по отношению к россиянам, 13% — по отношению к украинцам.

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