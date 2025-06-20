Янсонс уволен с поста омбудсмена. Его «съели» те, кого он защищал

В Латвийском ТВ незадолго до увольнения Янсонс с грустью заметил, что инициаторами его ухода стали как раз те, кто «благодаря ему живут как в раю».

Примечательно, что голосование прошло вскоре после того, как в Сейме начали обсуждать отмену нормы о публичном раскрытии зарплат чиновников. Эту норму ввели лишь год назад, а сам Янсонс направил в парламент письмо с просьбой её отменить? якобы в защиту частной жизни госслужащих. Многие расценили это как очередной «подарок» элите.

Премьер Эвика Силиня и президент Ринкевич в публичных заявлениях поддержали идею сохранения открытости, но предложили «поискать другой способ» — то есть изменить закон так, чтобы на деле ничего не поменялось.

Что будет после летнего перерыва, пока не ясно. Вполне возможно, что норму срочно отменят. Следом за самим Янсонсом могут урезать и бюджет его бывшего Бюро: депутаты уже обсуждают, насколько оно вообще нужно.

Самой заметной «победой» Янсонса остаётся история с психиатрической больницей в Айнажи в 2018-м. Тогда стало известно, что там годами наказывали детей под видом лечения. Тогда Бюро пообещало навести порядок, но дальше обещаний дело не пошло.

На этом фоне увольнение Янсонса выглядит вполне закономерным. Вопрос лишь в том, не последует ли за ним закрытие всей структуры, которая уже давно не приносит реальной пользы, задается вопросом журналист.