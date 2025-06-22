Опрос: три четверти латвийцев готовы отметить Янов день без алкоголя

Как информировала агентство LETA руководитель проектов по коммуникации Gemoss Сабине Дзене, в Латвии продолжается переход к более осознанному потреблению алкоголя, особенно среди младших поколений. Поскольку растет информированность о вреде для здоровья, отношение меняется и алкоголь перестает казаться неотъемлемой принадлежностью как будней, так и праздников.

89% респондентов признали, что охотно предпочли бы в Янов день безалкогольные напитки, если бы их вкус был таким же, как и у алкогольной версии. 75% жителей Латвии готовы попробовать отпраздновать Янов день без алкоголя, воспринимая это как осмысленный и ответственный выбор.

Эксперт Gemoss по напиткам Андрис Рейзенбергс поясняет, что эти перемены сигнализируют о выраженном изменении привычек в обществе: вкус, качество и ощущения оцениваются выше, чем традиция употреблять алкоголь. Это означает также рост спроса на качественные безалкогольные напитки.

Почти половина (49%) участников опроса считают, что в обществе слишком мало говорят об умеренности в употреблении алкоголя.