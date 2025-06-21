В интернет слили примерно 16 миллиардов учетных данных пользователей; пора менять пароли

Под угрозой может оказаться доступ к таким популярным сайтам/приложениям, как Facebook, Google, Apple, X и не только.

Хотя часть данных, возможно, устарела, эксперты заявляют, что значительная часть информации является актуальной и может быть использована для взлома аккаунтов.

Поэтому пользователям рекомендуется срочно поменять пароли, особенно если они используются для нескольких учетных записей, а также задействовать двухфакторную аутентификацию и подумать об использовании менеджера паролей или passkeys.

Для проверки, не утекли ли к хакерам ваши данные, можно использовать такие инструменты, как Have I Been Pwned.

В Guardian подчеркивают, что этот случай в очередной раз свидетельствует об актуальности кибербезопасности, которую нельзя недооценивать.