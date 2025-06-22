‼️Noticis ceļu satiksmes negadījums pie Siguldas uz a/c Rīga–Veclaicene (A2, 56. km). Satiksme bloķēta. Apbraukšana iespējama pa a/c Augšlīgatne–Skrīveri P32, un P8 Inciems- Sigulda. pic.twitter.com/D4Yz3QG6fy— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 22, 2025
Объезд места происшествия возможен по дорогам Аугшлигатне - Скривери и Инциемс - Сигулда.
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) информировала агентство LETA о том, что 22 июня в 17:10 в ГПСС поступил вызов в Сигулдскую волость Сигулдского края, где произошло ДТП.
На месте происшествия извлекли из автомашины одного пострадавшего, которого передали медикам. У обеих автомашин, попавших в аварию, отсоединили клеммы аккумуляторов, сообщает ГПСС.
(Иллюстративное фото.)