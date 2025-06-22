Объезд места происшествия возможен по дорогам Аугшлигатне - Скривери и Инциемс - Сигулда.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) информировала агентство LETA о том, что 22 июня в 17:10 в ГПСС поступил вызов в Сигулдскую волость Сигулдского края, где произошло ДТП.

На месте происшествия извлекли из автомашины одного пострадавшего, которого передали медикам. У обеих автомашин, попавших в аварию, отсоединили клеммы аккумуляторов, сообщает ГПСС.

(Иллюстративное фото.)