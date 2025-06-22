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«Наконец изобрели съедобное золото!» В соцсетях ахают по поводу рыночных цен на лисички

Редакция PRESS 22 июня, 2025 08:50

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LETA

После затяжных обильных дождей, как сообщается, в Латвии появились грибы. Появились они и в продаже, но вот цены на рынках пока что "кусаются". Вот и пользователь Zvejnieka dēls запостил в соцсети "Х" фото лисичек, за которые запрашивают 50 евро за 1 кг.

"50 евро/кг, Карл. Надеваю резиновые сапоги и иду в лес", - пишет он.

Довольно много людей, откликнувшихся на этот твит: кто-то возмущен, некоторые шутят, а другие призывают собирать грибы самому, если цена не нравится. 

- Ага, это мы уже видели в субботу на рынке в Булдури, 40 евро за литр, порадовались, у нас в холодильнике 80 евро.

- Ненасытность - вот слово, характеризующее нашего торговца. Миноги, лисички, молодой картофель - все чуть ли не по цене трюфелей, поэтому у поляков и литовцев бизнес идет лучше.

- Не нравится, не покупай. Иди сам собирай. Это все же роскошь - для тех, кто сам не хочет идти. Вот скотину в квартирах вы держать не будете и хлеб растить тоже - протестовать надо бы по поводу цен в супермаркетах на мясо, молочные продукты, яйца и хлеб.

- Наконец кто-то придумал съедобное золото.

- Ну, погоди-погоди! Неделю назад на Агенскалнском рынке были по 20 евро/кг.

- Уже дороже кофе...

- Риск встречи с семьей медведей включен в продажную цену.

- А еще говорят, что в Латвии заработать невозможно.

- Удачи, чтобы не встретить медведя. Ну и особый привет от клещей!!!

- Во Франции в прошлом году литовские лисички стоили 25 евро/кг... Совсем с ума посходили.

- В лесу полно, иди скорее.

 

 

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