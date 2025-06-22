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«Чтобы потом написала: надо мной издеваются?» Русские стихи Ланги сорвали бурные овации в Риге

Редакция PRESS 22 июня, 2025 09:59

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Театральная постановка по русским стихам Лианы Ланги прогремела задолго до официальной премьеры. Билеты оказались раскуплены за считанные часы, многие хотели посмотреть спектакль, но далеко не все смогли. Но многим интересно, о чем же она? Поэтому мы спешим поделиться впечатлениями от острой постановки, которая сорвала бурные овации зала.

За непростую тему взялся Латвийский театр протестного искусства - переложить в образы и действия русское творчество одиозной латвийской поэтессы Лианы Ланги, известной своей непримиримой борьбой с русским языком в Латвии. Изначально творческий коллектив известен, как Рижский альтернативный театр "Mēs W Каноє". Начиналось все с Бродского и поэтов Серебряного века, а потом... Потом артисты обратили внимание на социально-политические темы. И в 2021 году замахнулись сразу на тогда действующего президента Латвии Эгилса Левитса.

- Мы брали цитаты и его философские трактаты, когда он работал в Европейском суде. Там прекрасное, абсолютные перлы. Например: "В каждой стране Европы нация всегда должна быть выше, чем все остальные", - рассказывает главный режиссер протестного театра Кай Гэ о первых опытах с острыми социальными темами. Тогда артисты поняли, что злободневные вопросы им интересней. - Там такие отсылки, что мы думали: вот за это нас точно посадят. Но это его изречения - мы цитируем!"

Сцена вспыхивает красным светом и актеры с грацией движутся, словно через струи кровавого дождя с неба. Нет, это не банальное декламирование стихов с выражением. Спектакль "Родник" — это пластично-поэтическое исследование человеческой природы, внутренней правды и социальной лжи. Это история о внутреннем изгнании, о том, как легко потерять себя и как трудно вернуть.

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Выбор темы для постановки оказался не случаен. Отчасти Ланга сама бросила вызов протестным артистам, когда около полугода назад стала яростно критиковать их деятельность в социальных сетях.

- Она... интересный персонаж, - признает Кай, соглашаясь с тем, что Лиана Ланга, пусть и неоднозначная, но весьма значимая фигура в современном культурном контексте Латвии. - Мы еще полгода назад приняли решение, что по ее русским стихам "бахнем" спектакль. Мы ждали, мы выждали день когда она официально прошла в Рижскую думу, не смотря на огромное количество минусов.

Многие наслышаны о перипетиях творчества Лианы Ланги, но есть и те, для кого стало открытием, что ярый защитник латышского языка и лидер движения дерусификации сама не брезговала творить на русском языке. Многие начали спрашивать, а не перевод ли это ее латышских стихов? Нет, именно 9 стихов, что представлены в постановке - они в оригинале.

- Она говорит, что мы соврали и всего было три стиха. Но это же в открытом доступе. Это можно открыть и посмотреть, это же легко проверить! - удивляется режиссер реакции самой Лианы Ланги на постановку и задаётся вопросом: "Зачем врать?"

Если забить в Google "русские стихи Ланы Ланги", то не составит особого труда найти выпуск культового латвийского журнала "Родник" в феврале 1988 года. Ровно девять стихов Лианы Ланги напечатаны на двух страницах (на 10-ой и 11-ой, если быть точными). В интернете есть целая база, где хранятся все выпуски этого журнала, полностью отсканированные.

"Родник" 1988 год

А если копнуть глубже, то выяснится, что Лиана Ланга публиковалась аж в трех выпусках "Родника". Но в двух других она публиковала... переводы чужих стихов на русский язык! На заре своего творчества Лиана Ланга делала переводы латышских поэтов и даже переводила с английского на русский творчество Бродского.

Тем временем действие на сцене развивается. Герои, наполненные настоящими, подлинными чувствами — страхом, любовью, надеждой, тоской. Они смеются, ссорятся, молчат и мечтают. Но каждый раз, когда переступают порог своего нитяного дома и выходят "в мир", они надевают маску — социальную, приемлемую, защитную. Эта маска становится привычкой, становится лицом, пока, наконец, не начинает жить за них. Общество, в котором они существуют, требует от них этой игры. И в какой-то момент — маска начинает выигрывать у человека его самого.

Артисты сделали практически невозможное: мало того, что спектакль был поставлен практически за восемь дней, так еще и исходный материал сам по себе оказался очень непростым. Не каждый сможет его переварить, а уж тем воплотить на сцене в виде философской притчи.

"У нее половина стихов вообще в прозе написана. Там нет рифмы, нет ритма, там он ломается, неправильные окончания слов, у нее пропущены буквы - не "ветер", "ветр". Неправильные ударения, там черт ногу сломит!" -режиссер делится впечатлениями об источнике своего вдохновения. Потребовалось много сил и времени, чтобы привести его хоть в какой-то читабельный вид. И в итоге все девять стихов Ланги звучат на сцене.

Нет, артисты не издеваются над Лианой Лангой, вопреки возможным ожиданиям. Ее аккуратно подтрунивают и тонко поддевают. Например, припоминают про ее нелатвийские корни в сцене свадьбы сельской девушки и якутского парня. А вдруг этот "восточный жених" принесет несчастья или чего хуже устроит диверсию? Страх перед чужеродностью и инаковостью переплетается с банальным любопытством и даже жадностью. Кроме того, в случае чего, чужака всегда "можно лишить ПМЖ". И свадьба продолжается.

"А что издеваться? Чтобы она потом написала: русские надо мной издеваются? Тут даже если над ней будешь издеваться, это не будет работать", - пожимает плечами Кай и подчеркивает, что спектакль получился скорее комплиментарным, чем издевательским.

Стихи Лианы Ланги становятся внутренним голосом героев, голосом души, которой всё труднее пробиться сквозь стену внешнего. историей о внутреннем изгнании, о том, как легко потерять себя и как трудно вернуть. Эти тексты звучат как откровения, как письма, не отправленные и не прочитанные, но оттого — ещё более острые.

Сама автор строк, послуживших основой, на спектакль не пришла. Хотя получила приглашение, написанное на безупречном латышском языке. Ранее мы уже писали о публичной реакции Лианы Ланги, которая нашла ряд причин, чтобы заклеймить постановку "несерьезной" и не прийти.

"Ей не понравилось слово "laikraksts" (газета) вместо "žurnāls" (журнал). Так журнал это французское слово. Претензия к людям, что они используют исконно латышское слово... Ошибок она в приглашении не нашла, но прицепилась к слову и нашла к чему докопаться", - удивляется Кай.

Кроме того, Лиана Ланга обвинила творческий коллектив театра во лжи. По ее версии стихов в "Роднике" опубликовано всего три. В качестве неопровержимого аргумента она приводит тезис, цитата: "Как всегда — русский врёт".

- Я не знаю почему она решила, что я русский. Она это уже в третий раз пишет. У меня русских корней нет - у меня половина немцы, половина евреи. У нас в роду русских даже близко нет, а она продолжает талдычить про русских, - отвечает Кай и готов при необходимости даже предоставить неопровержимые доказательства. В его семье недавно как раз провели генетический тест: нашлось 10% албанской и 8% финской крови. А русской - полный ноль.

Впрочем, Кай не теряет надежды, что однажды Лиана Ланга придет на спектакль и получит свой букетик цветов. Ведь сегодняшняя постановка не последняя, следующая возможность увидеть спектакль будет осенью: 5 сентября в Даугавпилсе и 7 сентября в Риге. Кроме того, стихи Ланги выйдут на мировой уровень и будут представлены на международном театральном фестивале в Таллине.

"Деньги с билетов и пожертвований зрителей пойдут на будущие гражданские проекты и на благоустройство театра", - поясняет Кай. Ведь атмосфера в зале часто накаляется от злободневных тем, и кондиционеры не всегда справляются с накалом страстей на сцене, бывает жарко. 

Однако 40 минут спектакля смотрятся на одном дыхании. Свет гаснет и практически у всех возникает мысль: если бы каждый житель Латвии поддерживал взгляды Ланги, то ни этого театра, ни этого спектакля никогда бы не существовало, а эти стихи никогда не были бы не прозвучали. Повисает секундная пауза, чтобы переварить увиденное и услышанное, и зал взрывается бурными овациями. Пусть сама Лиана Ланга и говорит, что ее русские стихи в "Роднике" не повлияли на развитие культуры и молодежи, но если по твоему творчеству при жизни поставили спектакль - это уже достаточное влияние на молодежь.

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