Министерство: денег пока хватает только на одну колею Rail Baltica

Также в докладе говорится, что на реализацию базового соединения, то есть от эстонской границы по территории Латвии и до литовской границы, - необходимо минимум иметь 4 миллиарда 549 миллионов. Из них пока удалось привлечь 791 миллион, из которых львиная доля - средства Евросоюза. Таким образом, еще необходимо будет получить из Брюсселя с небольшим софинансированием Латвии, - еще 3 миллиарда 758 миллионов евро.

Если же прибавить к этим затратам еще и затраты на реализацию рижской части проекта века, то есть соединение базовой трассы с Рижской международной центральной станцией и ответвлением в аэропорт "Рига", то тогда общие затраты составят минимум 6 миллиардов 481 миллион евро. Нетрудно подсчитать, что рижская ветка вместе с созданием 4-ых региональных станций и центра обслуживания в Латвии, "потянет" на 1 миллиард 932 миллиона евро. При этом эти почти 2 миллиарда Латвии придеться изыскать самой - Брюссель на эти цели выделять деньги не будет.

Где же взять минимум почти 2 миллиарда? В минсообщений предлагают перераспределить средства фонда оздоровления и устойчивости экономики ЕС (пандемийный фонд) и часть средств фонда кахезии (семилетний фонд ЕС), а также привлечь частных инвесторов. В докладе министерства обращается внимание на те риски, которые могут ждать Латвию в случае отказа от реализации проекта - придеться возвращать сотни миллионов евро...