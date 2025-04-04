Минималка аукнулась? Почему снова выросла квартплата

Владельцы квартир давно обратили внимание, что в январе и феврале приходят более высокие счета за квартиру. Во-первых, зима, холодно, тепла от поставщика поступает больше, значит, теплоузел в доме работает интенсивнее... и т. д. Но подорожали и другие позиции – внесезонные.

Наиболее дотошные покопались в домашних хранилищах документов и нашли прошлогодние счета, а кто-то даже позапрошлогодние, посмотрели внимательно, сравнили - и увидели, что заметно выросла плата за обслуживание и управление домом. За два года - чуть ли не в два раза!

Ощутимое повышение

- Мы привыкли, что собственно квартплата приходит из расчета в пределах 70 центов за квадратный метр, - поделилась своим открытием читательница из рижского района Кенгарагс. – Обычно, получая счет, смотрим на общую сумму, стоимость отопления, сумму, которую нам присчитали за пресловутую разницу воды. А квартплата была первая графа, в сумме всегда небольшие цифры – от 20 евро, потом подросла - немного за 30...

Тогда как плата за отопление поднималась от 60 центов за кубометр в свое время до 2 евро в прошлом году, - рассуждает читательница. Потом в первой графе появились поборы на ремонтные накопления: сначала по 50 центов с квадратного метра, а сейчас – по 1,30 евро.

Читательница рассказала, что с января нового года в счете стоит сумма за обслуживание уже 60 евро с хвостиком, - и это за двухкомнатную квартиру площадью 49 метров. Владельцы квартир говорят, что плата за обслуживание, то есть в чистом виде домоуправлению (управляющему), поднялась почти до уровня платы за отопление. А ведь еще недавно отопление считалось самой дорогой позицией в квартирных счетах, причем с большим отрывом от других позиций...

Что же происходит? Если подорожанию теплоснабжения есть какие-то объективные причины: газ на бирже дорогой, электричество растет в цене, - то с чем связано повышение платы за услуги домоуправления?

О порядке определения размера квартплаты рассказала юрист Ирина САВЕЛЬЕВА:

- Надо сказать, что новые цифры в счетах не появляются сами по себе. До 15 октября в осенних счетах или отдельным сообщением управляющий извещает собственников квартир или арендаторов о предлагаемом тарифе на обслуживание и управление, сообщает о новой смете дома на следующий год. Жители могут получить дополнительную информацию на сайте домоуправления или другим способом: обязанность управляющего - предоставить полную информацию и обоснование расчетов...

В свою очередь, уточняет юрист, собственники квартир и арендаторы могут оспорить эту сумму, приняв общее решение, и сообщить об этом управляющему в течение недели, а тот в течение двух недель обязан ответить собственникам квартир. Если же жильцы промолчали, то смета и предложения управляющего вступают в силу с 1 января будущего года. Что и происходит обычно.

Так почему же растет квартплата? Бухгалтеры домоуправления нажгли больше света, рассчитывая квартплату, отопление в кабинетах обходится дороже? Такие вопросы с иронией задают жильцы многоквартирных домов. Тем не менее эти затраты тоже увеличивают размер оплаты услуг домоуправления.

Но, как говорится, хорошо бы меру знать и в повышении платы за услуги. Специалисты в сфере управления домами определяют, что ежегодное повышение по объективным причинам возможно в пределах 12%.

- На размер платы за обслуживание дома влияет и его площадь: чем она меньше - тем выше квартплата, - объясняет бессменный старший по дому рижанин Владимир ПОПКОВ. – Например, в нашем доме пять этажей по четыре квартиры, четыре подъезда, то есть 80 квартир. Это означает, что общую сумму на обслуживание дома надо разделить на 80. У нас товарищество собственников квартир решило, что плата за все услуги, кроме отопления, делится на число квартир, а не на количество квадратных метров в квартирах...

В то же время, как объяснил Владимир, жильцы стоящего неподалеку двухэтажного дома с двумя подъездами, где всего 16 квартир, платят домоуправлению в два раза больше. Но жильцы таких небольших домов иногда отказываются от услуг дворника, тем самым экономя сумму в размере минимальной месячной зарплаты.

А кто же убирает территорию? Обычно договариваются - по очереди или платят кому-то из жильцов, кто соглашается...

Минималка аукнулась

Вот мы и дошли до причин повышения цены за услуги домоуправления. Повышается минимальная зарплата, причем последние два года очень резко. Если в 2023 году минималка была 620 евро, то в 2024-м она поднялась до 700, а в этом году еще на 40 евро – до 740. И эту зарплату как минимум надо обеспечить работникам домоуправления, тем же дворникам. А работодатель, в данном случае управляющая компания, обязан выплачивать с оформленных работников соответствующие суммы налогов.

Откуда берутся деньги на эти зарплаты? С тех же налогоплательщиков, которые в данном случае выступают еще и в роли владельца или арендатора квартиры. То есть опять платят домоуправлению и фактически содержат работников управляющей компании, оплачивая расходы на их зарплату, канцтовары, программное обеспечение, транспорт, помещения и т. д.

Можно сделать вывод, что размер квартплаты зависит от количества квартир в доме и числа сотрудников в домоуправлении. Вместе с тем не надо забывать о влиянии на работу домоуправлений и соответственно размер квартплаты таких изменений в законах, как повышение налогов на трудовые ресурсы и акциза на топливо, а также рост цен, в том числе на строительные материалы. А это все у нас имеет силу с 1 января этого года...

Что входит в квартплату?

С дворником все понятно: его жильцы видят каждый день, во всяком случае обращают внимание на результаты его труда или их отсутствие. Организацию санитарной уборки осуществляет домоуправление.

Также квартиры получают счета на оплату коммунальных услуг: домоуправление рассчитывает стоимость затраченных на каждую квартиру услуг (отопление, водопровод, вывоз мусора и т. д.).

Это и работа юристов, которые заключают договоры с поставщиками этих услуг, ведут работу с должниками. Домоуправление является посредником между собственниками квартир и поставщиками услуг, в некоторых случаях – и владельцев земли. Это административная деятельность домоуправления.

Также организация технического обслуживания - содержание внутридомовых инженерных систем (мастера поддерживают в исправности общедомовые системы отопления, водопровода и канализации, электроснабжения).

Можно ли сократить эти расходы? Наш собеседник Владимир Попков на примере своего дома, где управление взяло в свои руки товарищество владельцев квартир, рассказал, что одному дому можно сэкономить, например, на штате бухгалтерии, юристе, бригаде рабочих – слесарей, электриков и т. д. Постоянная оплата идет только управляющему и дворнику, остальных специалистов привлекают по мере необходимости на основе договоров.

...Впереди у собственников квартир еще бОльшие расходы. В частности - ведение э-счетов в стране с 1 января 2026 года: все предприятия Латвии должны будут выставлять и получать счета в электронном виде. И тогда домоуправлениям (управляющим) придется ставить и обслуживать соответствующую программу.

Для маленьких предприятий, если дом сам себя обслуживает, это будет очень затратно, если не разорительно. Соответственно для жильцов суммы в счетах за обслуживание и управление подрастут еще больше.

Как бы там ни было, а обязанность собственника квартиры - заплатить за жилье вовремя, иначе ему уже в следующем месяце выставят штрафные санкции в виде дополнительных евро...

кстати

За последние пять лет услуги управления недвижимостью в Латвии подорожали на 51%; услуги технического содержания домов – на 41%; санитарная уборка – на 100%...

Оксана ПЕТРЕНКО