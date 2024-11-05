Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Средства на достройку южной части Рижского центрального вокзала будут перенаправлены из проекта строительства инфраструктуры зарядки аккумуляторных поездов на железнодорожной линии Земитаны-Сигулда (74,4 миллиона евро), а также из проекта строительства 5,3-километровой линии скоростного автобуса или метробуса в Риге (40 227 980 евро).

Как заявили в Министерстве финансов, после завершения строительных работ южная половина Рижского центрального вокзала будет готова к вводу в эксплуатацию и начнется движение поездов. Устранение ограничений на нынешнем вокзале, где функционируют только пять путей вместо запланированных 11, позволит ввести дополнительные услуги электропоездов, тем самым привлекая больше пассажиров и стимулируя переход на железнодорожный транспорт.

Строительство южной части станции планируется завершить в третьем квартале 2026 года, говорится в документе.