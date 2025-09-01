Миллионы на «посиделки с кофе» — пора это прекращать! Бен Латковскис

В мире наблюдается постепенное сокращение разрыва между реальностью, которая до сих пор доминировала в информационном пространстве (в СМИ, академической среде, бюрократическом аппарате, а также в Голливуде), и реальностью, которую можно увидеть «на улице, за окном», пишет Бен Латковскис в «Неаткариге». Раньше говорить о том, что на самом деле происходит «за окном», считалось дурным тоном, а изящный стиль заставлял притворяться, что реальность такая, какой она должна быть «по предписаниям» (в соответствии с этой культурой «докладов, презентаций и исследований»), но теперь в общественной и политической жизни появляется новая мода – говорить так, как есть на самом деле.

Между тем латвийский Фонд общественной интеграции (SIF) продолжает действовать в рамках прежней культуры «докладов, презентаций и исследований» и тратит огромные средства на описание этой вымышленной реальности. Вот самый свежий проект, запущенный 20 августа: «Проект Европейского социального фонда Plus «Создание благоприятной для семьи среды и общества», номер проекта 4.3.6.9/1/24/I/001. Общий объем финансирования проекта составляет 8 397 548 евро, в том числе финансирование Европейского социального фонда Plus – 7 137 915 евро и софинансирование из государственного бюджета – 1 259 633 евро».

Я не имею ничего против «создания благоприятной для семьи среды и общества». Было бы замечательно, если бы за 8,4 миллиона евро в Латвии можно было создать благоприятную для семей среду и общество. Тем более, что большая часть финансирования этого проекта поступает из европейских средств. Правда, 1,2 млн. – это финансирование из государственного бюджета. Вопрос в другом: каковы результаты и смысл этих проектов, кроме сочинения красивых фраз?

Вот заявленная цель: «Наша цель — сделать Латвию инклюзивным обществом, в котором семьи и дети чувствуют себя поддерживаемыми и в безопасности. Для достижения этой цели мы хотим собрать за одним столом работодателей, семьи, экспертов, представителей НПО и государственных учреждений, чтобы совместно обсудить актуальные потребности, определить проблемы и найти практические решения».

Звучит красиво, но, может быть, лучше часть этих денег выделить таким энтузиастам практической работы, как Эдис Клайш, спасающий детей из семей алкоголиков и наркоманов, который в одиночку делает больше, чем все эти «за одним столом» собравшиеся вместе. Но, возможно, истинная цель организаторов «за одного стола» — просто «общий объем финансирования в размере 8 397 548 евро»?

Разве «обсуждение актуальных потребностей и выявление проблем» за более чем восемь миллионов евро не является чем-то чрезмерным? Очевидно, что SIF работает по старым правилам, когда такое освоение денег, организуя всевозможные собрания под лозунгом «обсуждения актуальных потребностей и выявления вызовов», казалось обычным и само собой разумеющимся. Деньги поступают (неважно, из фондов ЕС или из государственного бюджета), и остается только их освоить. Составить красивые отчеты, отчеты, «решения».

В ситуации, когда в Украине идет чрезвычайно жестокая, кровавая война, Европа до последнего пыталась «выкрутиться», продолжая политику «идентификации проблем» и «поиска решений». То есть заменяла дела красивыми словами. То, что печально известные «серьезные опасения» и «резкие осуждения» сменились «непоколебимой поддержкой», не меняет сути дела. Справедливости ради следует признать, что уже на четвертом году войны в Европе наконец-то появилось понимание, что нужно перестать болтать и начать действовать.

Что я хочу этим сказать? При составлении бюджета нашей страны на следующий год и последующие годы необходимо принципиально сократить (а лучше всего — полностью ликвидировать) расходы на такие структуры, как SIF, а также расходы министерств на все эти мероприятия по «перебрасыванию мячом» и исследования по «выявлению проблем».

Будем реалистами. Эти мероприятия по «выявлению проблем» имеют огромное лобби. Тысячи людей живут за счет «освоения» денег, предназначенных для этих мероприятий и исследований. Понятно, что эту «машину» не так легко остановить. Но с чего-то же надо начинать.