Миллион сигарет для Финляндии были задержаны в Кенгарагсе и Илгуциемсе

Работая по ранее начатому делу, 11 сентября полицейские застали преступников в момент совершения преступления. В охраняемом частном доме в Кенгарагсе нарушители выгружали нелегальные табачные изделия из полуприцепа грузовика и заносили их в дом.

На месте задержаны трое мужчин 1972, 1978 и 1965 годов рождения. Один из них ранее был судим за оборот нелегальной акцизной продукции, другой — за иные преступления.

Были проведены четыре обыска: в упомянутом доме, арендованном организатором преступления, в его жилище в Ильгюциемсе и в нескольких транспортных средствах.

Правоохранители обнаружили 120 ящиков с нелегальными сигаретами — всего 1 200 200 штук. Конфискован и автомобиль, вероятно использованный при перевозке. Изъяты также GPS-устройство и три рации, которыми пользовались участники группы для координации и сокрытия преступления.

Следствие располагает сведениями, что маршрут доставки был уже разработан, и партия предназначалась для продажи в Финляндии. Сейчас устанавливается происхождение нелегальных сигарет.

Возбуждено уголовное дело по статье 221 ч.3 Уголовного закона — незаконное хранение, перевозка или реализация табачных изделий в крупном размере, совершённые организованной группой. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы, краткосрочное заключение, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с конфискацией имущества либо без неё.

Подозреваемым назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.