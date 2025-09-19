Слишком долго, слишком много, слишком часто. Как латвийцы пьют лекарства

По её словам, это означает примерно 10 упаковок безрецептурных препаратов в год на одного жителя. При этом исследования показывают: около 20% населения вообще не используют лекарства без рецепта.

«У нас есть люди, которые принимают безрецептурные лекарства слишком долго, слишком много и слишком часто. Уже формируется привычка, зависимость», — отметила Дрейка.

Она пояснила, что некоторые безрецептурные средства действительно вызывают зависимость. Например, при чрезмерном использовании назальные капли дают обратный эффект: человеку приходится применять их постоянно. «Фактически требуется лечение, чтобы избавиться от этих капель, и это нелегко», — сказала она.

Руководитель агентства призвала жителей быть осторожными:

«Лекарства — это не конфеты», — подчеркнула Дрейка.