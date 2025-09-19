Брюссель готовит пересмотр табачных директив. На чём настаивают производители сигарет?

Еврокомиссия впервые намерена оценить воздействие электронных сигарет, нагреваемого табака и других никотиновых изделий в рамках пересмотра ключевых табачных директив. Представитель комиссии сообщил Euractiv, что оценка будет базироваться на будущих исследованиях, «финансируемых исключительно за счёт средств ЕС», в соответствии с этическими нормами Конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Президент PMI в Европе Массимо Андолина сказал Euractiv: «Мы абсолютно приветствуем независимую и научно ориентированную организацию, которая проведёт комплексное исследование, чтобы подтвердить то, о чём мы говорим». Он не уточнил, какая именно структура могла бы подойти, и пока неизвестно, как именно Еврокомиссия организует оценку.

«Эти продукты популярны у молодёжи и несут серьёзный риск для здоровья», – отметил еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархеи.

Табачные компании утверждают, что новые продукты менее вредны, чем сигареты, однако ВОЗ и ЕС настаивают: вред для здоровья сохраняется, а использование может стать «входными воротами» к обычному курению.

Ранее ряд онкологических и медицинских организаций направили письмо странам ЕС, призывая принять меры против альтернативных табачных изделий. Они остаются «растущей угрозой» для общественного здоровья и «стимулируют вовлечение молодёжи в потребление никотина», отмечается в обращении.

Ситуация осложняется тем, что Брюссель недавно предложил повысить налоги как на традиционные сигареты, так и на новые продукты, а также перенаправить 15% национальных доходов от табачных акцизов в бюджет ЕС.