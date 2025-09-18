СГБ: Алексей Росликов не задержан, но проведён обыск (ДОПОЛНЕНО)

При этом только сегодня утром Росликов выложил видео, в котором сообщил, что ему вернули изъятые у него ещё 16 июня Службой госбезопасности вещи, в том числе электронные носители информации. "На самом деле мораль сей басни проста: если ты работаешь на людей, для людей и считаешь нужным их защищать, то ни одна спецслужба на тебя ничего не накопает, потому что это твоя идеология, твоя вера", - сказал он.

Обновлено: СГБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела в четверг провела обыск у депутата Рижской думы Алексея Росликова («Стабильности!») и его автомобиля, подтвердила агентству LETA служба. Росликов не задержан. СГБ воздерживается от более подробных комментариев.

Напомним, что 16 июня Служба государственной безопасности (СГБ) уже задерживала и допрашивала Алексея Росликов в рамках уголовного процесса об оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. К Росликову применен статус подозреваемого, а также не связанные с лишением свободы меры пресечения.

В интервью с Латвийскому радио политик тогда рассказал, что к нему применен запрет на выезд из страны. Подозрения в оказании помощи России он назвал "бредом".

"Сегодня единственная санкция, примененная ко мне, - это запрет менять место жительства и выезжать из страны, что, впрочем, даже хорошо - сэкономлю на поездках за границу. Я считаю, что это абсолютно политически мотивированный процесс", - рассказал бывший депутат Сейма (на прошедших муниципальных выборах он избран депутатом Рижской думы).

СГБ начала уголовный процесс в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.

Также сообщалось, что 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.

Информация дополняется.