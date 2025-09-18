Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СГБ: Алексей Росликов не задержан, но проведён обыск (ДОПОЛНЕНО)

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 18:18

Важно 0 комментариев

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов снова задержан. Об этом сообщила депутат Сейма Светлана Чулкова в телеграм- канале Росликова. 

При этом только сегодня утром Росликов выложил видео, в котором сообщил, что ему вернули изъятые у него ещё 16 июня Службой госбезопасности вещи, в том числе электронные носители информации. "На самом деле мораль сей басни проста: если ты работаешь на людей, для людей и считаешь нужным их защищать, то ни одна спецслужба на тебя ничего не накопает, потому что это твоя идеология, твоя вера", - сказал он. 

Обновлено: СГБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела в четверг провела обыск у депутата Рижской думы Алексея Росликова («Стабильности!») и его автомобиля, подтвердила агентству LETA служба. Росликов не задержан. СГБ воздерживается от более подробных комментариев.

Напомним, что 16 июня Служба государственной безопасности (СГБ) уже задерживала и допрашивала Алексея Росликов в рамках уголовного процесса об оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. К Росликову применен статус подозреваемого, а также не связанные с лишением свободы меры пресечения.

В интервью с Латвийскому радио политик тогда рассказал, что к нему применен запрет на выезд из страны. Подозрения в оказании помощи России он назвал "бредом".

"Сегодня единственная санкция, примененная ко мне, - это запрет менять место жительства и выезжать из страны, что, впрочем, даже хорошо - сэкономлю на поездках за границу. Я считаю, что это абсолютно политически мотивированный процесс", - рассказал бывший депутат Сейма (на прошедших муниципальных выборах он избран депутатом Рижской думы).

СГБ начала уголовный процесс в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.

Также сообщалось, что 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.

Информация дополняется. 

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Важно 21:35

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Мир 19:38

Мир 0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

