Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме

«Как бы нелогично это ни звучало, опыт показывает: меньше урн — чище улицы», – заявила руководитель городского хозяйства Хестер ван Бюрен. По её словам, увеличение числа уборок не решает проблему: «Мы должны менять и поведение людей».

В городе около 12 тысяч урн. Часть уберут с оживлённых улиц, где владельцы закусочных и кафе обязаны сами обеспечивать уборку, и из районов с доступом к подземным контейнерам. Также тестируются урны с защитными крышками и «слотами для пожертвования бутылок», как в Дании.

«Теория разбитых окон работает и здесь: мусор притягивает новый мусор», – подчеркнула ван Бюрен.

Решение вызвало широкую дискуссию. После поста предпринимателя Виктора Кнаапа о «мусоре на каждом углу» более девяти тысяч жителей подписались на акцию добровольной уборки. «Государство и бизнес могут делать больше, но и гражданам нужно засучить рукава», – сказал Кор ван дер Бий из фонда Rubbiz.