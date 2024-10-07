МИД призывает на школьные каникулы не посещать небезопасные страны: в их числе Австрия, Бельгия, Швеция

МИД отмечает, что события на Ближнем Востоке повлияли на ситуацию и в других странах, в том числе в Европе. Уровень угрозы терактов повышен в Австрии, Бельгии и Швеции, к осторожности призывают службы безопасности и других европейских стран, например, Германии.

В связи с продолжением напряженности в ближневосточном регионе МИД настоятельно призывает не выезжать в Израиль, Ливан и Иран.

Также в связи с высокими рисками и непредсказуемой ситуацией МИД настоятельно не рекомендует посещать Беларусь.

Перед запланированной поездкой МИД советует ознакомиться с последними предупреждениями о путешествиях на сайте министерства или в мобильном приложении "Путешествуй безопасно", следить за информацией на странице консульского департамента в фейсбуке, а также зарегистрироваться в консульском регистре, чтобы в случае широкомасштабного кризиса ответственные органы могли быстрее оказать помощь попавшим в беду латвийцам.

МИД также призывает проверить сроки действия проездных документов и приобрести страховые полисы. Если путевка приобретена у одного из туроператоров, МИД рекомендует проверить лицензию туристической фирмы, которая оказывает услуги, а также внимательно ознакомиться с условиями договора.

Если несовершеннолетним детям разрешается путешествовать в сопровождении родственников или друзей, МИД призывает ознакомиться с информацией в разделе "Путешествия детей" на сайте ведомства, а также не забывать об оформлении доверенности на ребенка на случаи, которые могут быть решающими для получения своевременной помощи, например, лечения.

Если в стране назначения возникают беспорядки или угроза иного рода, МИД призывает соблюдать указания, предоставляемые ответственными учреждениями иностранного государства, поскольку им известна специфика государства, пути эвакуации и места для убежища.

Также МИД напоминает, что при подготовке к поездке важно ознакомиться с информацией о действиях в чрезвычайной ситуации. С консульской службой Латвии можно связаться круглосуточно по телефону +371 26 33 77 11 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.