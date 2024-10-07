Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Октября Завтра: Aina, Anete

МИД призывает на школьные каникулы не посещать небезопасные страны: в их числе Австрия, Бельгия, Швеция

© LETA 7 октября, 2024 20:26

Важно 0 комментариев

В преддверии школьных каникул с 21 по 27 октября Министерство иностранных дел (МИД) призывает родителей тщательно подойти к выбору путешествий и не посещать небезопасные страны, сообщили в МИД.

МИД отмечает, что события на Ближнем Востоке повлияли на ситуацию и в других странах, в том числе в Европе. Уровень угрозы терактов повышен в Австрии, Бельгии и Швеции, к осторожности призывают службы безопасности и других европейских стран, например, Германии.

В связи с продолжением напряженности в ближневосточном регионе МИД настоятельно призывает не выезжать в Израиль, Ливан и Иран.

Также в связи с высокими рисками и непредсказуемой ситуацией МИД настоятельно не рекомендует посещать Беларусь.

Перед запланированной поездкой МИД советует ознакомиться с последними предупреждениями о путешествиях на сайте министерства или в мобильном приложении "Путешествуй безопасно", следить за информацией на странице консульского департамента в фейсбуке, а также зарегистрироваться в консульском регистре, чтобы в случае широкомасштабного кризиса ответственные органы могли быстрее оказать помощь попавшим в беду латвийцам.

МИД также призывает проверить сроки действия проездных документов и приобрести страховые полисы. Если путевка приобретена у одного из туроператоров, МИД рекомендует проверить лицензию туристической фирмы, которая оказывает услуги, а также внимательно ознакомиться с условиями договора.

Если несовершеннолетним детям разрешается путешествовать в сопровождении родственников или друзей, МИД призывает ознакомиться с информацией в разделе "Путешествия детей" на сайте ведомства, а также не забывать об оформлении доверенности на ребенка на случаи, которые могут быть решающими для получения своевременной помощи, например, лечения.

Если в стране назначения возникают беспорядки или угроза иного рода, МИД призывает соблюдать указания, предоставляемые ответственными учреждениями иностранного государства, поскольку им известна специфика государства, пути эвакуации и места для убежища.

Также МИД напоминает, что при подготовке к поездке важно ознакомиться с информацией о действиях в чрезвычайной ситуации. С консульской службой Латвии можно связаться круглосуточно по телефону +371 26 33 77 11 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы не можем говорить о космических зарплатах для правительства, пока экономика не улучшится»: Муйжниеце

Новости Латвии 21:46

Новости Латвии 0 комментариев

«Я бы сказала, что мы должны обязательно рассмотреть вопрос о замораживании зарплат членов Сейма и Кабинета министров, я думаю, что их снова разморозят, потому что в 13-м Сейме они были заморожены, потом их разморозили, а теперь они только растут», - сказала Анита Муйжниеце, бывший министр образования и науки, в программе „Пресс-клуб“ на телеканале TV24, обсуждая вопрос о замораживании зарплат государственных служащих.

«Я бы сказала, что мы должны обязательно рассмотреть вопрос о замораживании зарплат членов Сейма и Кабинета министров, я думаю, что их снова разморозят, потому что в 13-м Сейме они были заморожены, потом их разморозили, а теперь они только растут», - сказала Анита Муйжниеце, бывший министр образования и науки, в программе „Пресс-клуб“ на телеканале TV24, обсуждая вопрос о замораживании зарплат государственных служащих.

Читать
Загрузка

Z-истерика? Латгалию разрисовали символами поддержки российской войны в Украине

Важно 21:30

Важно 0 комментариев

На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.

На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.

Читать

Сказки про любовь. Для взрослых: в Латвийской опере — первая премьера сезона

История и культура 21:20

История и культура 0 комментариев

Честно говоря, эта премьера в Латвийской опере, была заранее обречена на успех. Постановка Айка Карапетяна в музыкальном содружестве со знаменитым мастером, парижанином, композитором и пианистом Фредериком Шасленом, плюс великолепный ансамбль голосов, элегантная сценография, занимательные костюмы, игра света и цвета... И, конечно, собственно "материал" - знаменитая французская опера Жака Оффенбаха "Сказки "Гофмана". Результат: это надо видеть...

Честно говоря, эта премьера в Латвийской опере, была заранее обречена на успех. Постановка Айка Карапетяна в музыкальном содружестве со знаменитым мастером, парижанином, композитором и пианистом Фредериком Шасленом, плюс великолепный ансамбль голосов, элегантная сценография, занимательные костюмы, игра света и цвета... И, конечно, собственно "материал" - знаменитая французская опера Жака Оффенбаха "Сказки "Гофмана". Результат: это надо видеть...

Читать

Подложил коалиции свинью? Участие депутата Атиса Швинки в пропалестинской акции вызвало возмущение

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

Участие парламентского секретаря министерства обороны Атиса Швинки ("Прогрессивные") в субботней акции памяти жертв среди палестинских мирных жителей должен оценить министр обороны и его однопартиец Андрис Спрудс, считают партнеры по правящей политической коалиции из «Нового единства" и Союза зеленых и крестьян. Как сообщает LETA со ссылкой на партнеров по коалиции, этот поступок Швинки вызвал возмущение в социальных сетях.

Участие парламентского секретаря министерства обороны Атиса Швинки ("Прогрессивные") в субботней акции памяти жертв среди палестинских мирных жителей должен оценить министр обороны и его однопартиец Андрис Спрудс, считают партнеры по правящей политической коалиции из «Нового единства" и Союза зеленых и крестьян. Как сообщает LETA со ссылкой на партнеров по коалиции, этот поступок Швинки вызвал возмущение в социальных сетях.

Читать

Социалистические штаты Америки: Маск поделился мрачным прогнозом об исходе выборов в США

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск предрек США крах в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом говорится в его твите:

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск предрек США крах в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом говорится в его твите:

Читать

Получили письмо от СГД? Придется заплатить: у Службы госдоходов есть право начислить подоходный налог

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

В сентябре около пяти тысяч латвийцев получили письма от Службы госдоходов (CГД, VID) о том, что оборот на банковских счетах значительно превышает задекларированные доходы. Эти письма не стоит игнорировать, в противном случае СГД имеет право взыскать 20% подоходного налога с разницы между оборотом и официальным доходом, предупредила в эфире программы Латвийского Радио-4 «Открытый разговор» генеральный директор службы Байба Шмите-Роке.

В сентябре около пяти тысяч латвийцев получили письма от Службы госдоходов (CГД, VID) о том, что оборот на банковских счетах значительно превышает задекларированные доходы. Эти письма не стоит игнорировать, в противном случае СГД имеет право взыскать 20% подоходного налога с разницы между оборотом и официальным доходом, предупредила в эфире программы Латвийского Радио-4 «Открытый разговор» генеральный директор службы Байба Шмите-Роке.

Читать