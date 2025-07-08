МИД Германии выразил протест против китайской лазерной атаки на самолет Бундесвера

"Угроза немецкому персоналу и срыв операции являются абсолютно неприемлемыми", - говорится в заявлении на платформе X.

По данным агентства dpa, инцидент произошел в начале июля. Немецкий самолет был "обстрелян из лазерной установки без предварительного контакта" во время наблюдательного полета над морской акваторией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел.

В связи с инцидентом китайский посол Дэн Хунбо был вызван в МИД Германии. Пока неизвестно, какой ущерб воздушному судну нанесла лазерная атака. В связи с нынешней кризисной ситуацией воздушное сообщение в регионе ограничено.

Самолет Бундесвера совершал облёт побережья Йемена, когда стал жертвой лазерной атаки. Вооружённые силы стран Евросоюза ведут здесь операцию "Аспидес" против хуситов в Красном море. Их задача - защитить гражданское судоходство от нападений. Мандат немецкого парламента предусматривает участие в миссии до 700 солдат.

Повстанцы-хуситы неоднократно нападали на корабли, представляя это как поддержку действий группировки ХАМАС в секторе Газа. Несколько судов, атакованных хути, затонули в Красном море, например, Rubymar.