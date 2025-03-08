Международный женский день в Риге: марш женской солидарности и шествие в поддержку феминизма

Начало шествия - в 12:00 от памятника Свободы, его маршрут проходит по Старой Риге и завершается на площади Екаба рядом со зданием Сейма.

Представительницы центра подчеркивают, что права женщин и девушек не являются чем-то само собой разумеющимся - их нужно защищать, борьба за них должна продолжаться. Там, где наблюдается рост авторитарных тенденций, чаще всего в первую очередь ограничиваются именно права женщин. В местах, где происходят вооруженные конфликты, женщины являются наиболее пострадавшими.

Шествие - это призыв сохранять бдительность, продолжать быть активными и выступать за такое общество, основными ценностями которого являются свобода, законность и уважение к каждому человеку, подчеркивают в обществе Centrs Marta.

Планируется, что перед шествием выступят с речами журналист-расследователь Ольга Драгилева, активист и член правления белорусского женского общества "Мара" Марина Канапелька, а также директор департамента МИД по международным организациям и правам человека Катрина Кактиня-Калниня.

Шествие возглавит Беата Йоните.

Участников и участниц призывают прийти с плакатами и символикой, выражающей поддержку прав женщин и гендерного равноправия.

Кроме того, 8 марта в Риге планируется также шествие в поддержку феминизма. Как сообщило агентству LETA движение активистов "Феминизм для всех", сбор участников шествия назначен на 13:00 в Верманском саду.

Мероприятие начнется с выступления ораторов на эстраде Верманского сада и завершится в парке Кронвалда.