Метеорологическое лето закончилось не везде: сентябрь в Латвии по-настоящему аномальный

Отклонение температуры от нормы на станциях наблюдений составило от 2,8 градуса на Колке до 6,1 градуса в Алуксне.

Самая низкая температура воздуха составила +5,1 градуса 20 сентября в Мадоне, а самая высокая была зафиксирована 16 сентября в Лиепае и составила +27,3 градуса.

В середине месяца ежедневно температура воздуха местами в стране поднималась выше +20 градусов и до сих пор не было осенних заморозков. Лишь на некоторых станциях наблюдений 19 сентября закончилось метеорологическое лето.

Во второй декаде сентября было побито 45 рекордов тепла, причем 18 сентября в Даугавпилсе побит рекорд всей страны для этой даты - было зафиксировано +26,8 градуса.

Среднее количество осадков составило 25 миллиметров, или 122% от нормы. Наибольшее количество осадков - 63 мм - зафиксировано в Бауске, а меньше всего осадков - всего 3,8 мм - выпало в Пиедруе.

В основном погоду определял антициклон, а в отдельные дни в начале и середине декады шел дождь и гремел гром. 13 сентября местами на востоке страны, в том числе в Ерсике, шел град.

В ночные и утренние часы, особенно во второй половине декады, во многих местах был густой туман.

Средняя относительная влажность воздуха составила 85%: от 73% в Дагде до 92% в Колке. Самые сильные порывы ветра - 15,4 метра в секунду - наблюдались 14 сентября в Вентспилсе.