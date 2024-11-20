Метеорит или след от ракеты? Что за яркую вспышку видели в небе Латвии (ВИДЕО)

Мартиньш Бергштейнс обратился к очевидцам в соцсетях: "В связи с ярким болидом, наблюдавшимся в различных местах Латвии вечером 15 ноября, просьба проверить записи ваших камер видеонаблюдения или видеорегистраторов за 15 ноября примерно в 18:25 (16:25 UTC), чтобы посмотреть, не удалось ли зафиксировать этот метеор на западной стороне неба. Если такой видеоматериал есть, большая просьба прислать его на мой e-mail meteolatvia@gmail.com. Все материалы будут опубликованы с обязательной ссылкой на автора. В данный момент ведется расчет и анализ траектории объекта, поэтому каждое видео будет очень полезным!"

Версию с метеоритом высказывает и группа энтузиастов из Музея метеоритов на своей странице в Facebook:

"Полет яркого болида был зафиксирован на двух наблюдательных станциях - в Елгаве и в обсерватории Лиелзелтину. Результат был получен с помощью первой установленной в Латвии камеры наблюдения SkyNet7.

При моделировании данных в Музее метеоритов были получены первые предварительные результаты о том, что небольшой метеорит упал в Балтийское море недалеко от побережья Латвии, к северу от Вентспилса".

Однако, это не первый случай, когда в латвийском небе видны странные неопознанные объекты. Ранее, в мае этого года жители Латвии могли наблюдать в небе короткую вспышку. Некоторые решили, что она носит природный характер и является следом от метеорита. Но как оказалось, это был свет от ракеты Falcon 9, которую компания Илона Маска SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту.

Как пишет портал Space.com, это святящееся облако является замороженным топливом, которое выброшено в космос ракетой SpaceX. После выведения полезной нагрузки вторая ступень ракеты сходит с орбиты. Перед тем, как сгореть в атмосфере, она вращается и выбрасывает в космос остатки топлива. Оно замерзает, крошечные кристаллы топлива расходятся по спирали и отражают солнечный свет — вот, что это было за светящееся облако.

Астрономы называют этот феномен «спираль SpaceX» и говорят, что в будущем мы будем видеть его в небе чаще.