Meta title – как ухаживать за своей кожей зимой? Реклама Редакция PRESS 16 декабря, 2024 13:35 Реклама

Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.

Как ухаживать за своей кожей зимой?

У зимы есть свой шарм – уютные вечера дома, заснеженные пейзажи и праздничные торжества. Но Вашей коже это время года может не нравиться. Холодный воздух, низкая влажность и отопление может лишить кожу влаги, сделав её сухой и раздраженной. К счастью, несколько простых шагов и правильные средства по уходу за кожей, которые легко можно найти в таких магазинах, как https://www.notino.lv/, помогут сохранить Вашу кожу здоровой и сияющей всю зиму.

1. Очистите кожу перед использованием крема для лица

Очищение – это важный первый шаг в любой процедуре ухода за кожей, особенно зимой. Удаление грязи, косметики и излишков себума позволяет крему для лица проникать глубоко в кожу и эффективно воздействовать на нее. Используйте мягкое очищающее средство, содержащее увлажняющие компоненты, такие как глицерин или гиалуроновая кислота. При очищении кожи лица избегайте горячей воды, так как она может ещё больше высушить кожу. Вместо этого используйте тёплую воду, затем вытрите кожу насухо, чтобы избежать раздражения. Дайте время впитаться крему для лица после его нанесения перед выходом на улицу, чтобы предотвратить обморожение кожи.

2. Регулярно используйте увлажняющий крем для лица

Увлажнение – это ключевой этап ухода за кожей в зимний период. Зимой кожа теряет влагу гораздо быстрее, чем в другое время года. Выбирайте интенсивный увлажняющий крем для лица, который подходит Вашему типу кожи. Для максимального увлажнения и защиты кожи лица ищите кремы со следующими активными компонентами:

Масло ши – питает и смягчает кожу, делая её более эластичной и гладкой ;

; Гиалуроновая кислота – глубоко увлажняет кожу, уменьшает мелкие морщинки и придает коже здоровое сияние;

Керамиды – укрепляют кожный барьер, защищают от внешних раздражителей, таких как холод и ветер.

3. Используйте гигиеническую помаду

Потрескавшиеся губы – одна из самых распространенных зимних проблем. Гигиеническая помада или бальзам для губ помогут защитить Ваши губы от сухости и потрескивания. Выбирайте средства с такими компонентами, как пчелиный воск, кокосовое масло или масло ши для длительного увлажнения. Наносите бальзам в течение дня, особенно перед выходом на улицу. Постарайтесь не облизывать губы, так как это может сделать их ещё более сухими.

4. Используйте спрей с термальной водой для увлажнения кожи лица

В прохладную погода из-за отопления в помещениях воздух становится сухим, поэтому важно уделять особенное внимание кожи лица. Спрей с термальной водой освежит кожу лица и обеспечит необходимое увлажнение в течение дня. Спреи с термальной водой полны минералов, которые мгновенное успокаивают и увлажняют кожу. Если зимой Ваша кожа особенно сухая, то спрей с термальной водой может стать Вашим отличным помощником.

5. Используйте питательный крем для рук и ног перед сном

Руки и ноги часто страдают от суровой зимней погоды, поэтому не стоит забывать о них. Чтобы эффективно бороться с сухостью, используйте насыщенный питательный крем для рук и ног, который глубоко увлажняет и питает кожу в ночное время. Особенно эффективными будут кремы, содержащие вазелин и минеральные масла, которые создают защитный слой, помогающий удержать влагу в коже. Наносите толстый слой крема перед сном и с утра просыпайтесь с мягкой, гладкой и обновленной кожей.

6. Балуйте свою кожу масками для лица

Увлажняющая маска для лица – это идеальный способ, чтобы обеспечить коже интенсивное увлажнение зимой, восстанавливая её защитный барьер. Используйте такие маски для лица, в составе которых есть гиалуроновая кислота, алоэ, глицерин или керамиды, так как эти компоненты эффективно увлажняют кожу и помогают сохранить баланс влаги. Используйте их один или два раза в неделю, желательно после очищения или отшелушивания.