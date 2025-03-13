Место за решеткой в аренду: Швеции и Нидерландам предлагается воспользоваться эстонскими тюрьмами

Переговоры могут, но не обязаны завершиться заключением соответствующих договоров. Окончательное решение о заключении международного соглашения будет принимать Рийгикогу, передала BNS пресс-служба правительства.

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, для Тартуской тюрьмы есть два варианта: закрыть ее или предложить рабочие места жителям Южной Эстонии и значительно укрепить сотрудничество в сфере безопасности с другой страной НАТО.

«Эстонские тюрьмы пользуются уважением во всем мире и соответствуют высоким стандартам. У нас хорошо обученные, высококвалифицированные сотрудники, методы работы, ориентированные на защиту прав человека, и очень современная инфраструктура. Работа тюремной службы является важной частью обеспечения внутренней безопасности Эстонии, и ее важно сохранить для безопасности жителей Южной Эстонии», - прокомментировала Пакоста.

«Ресурсы тюремной службы можно эффективно использовать для укрепления союзнических отношений с партнерами Эстонии. Сдача в аренду мест в тюрьмах - это и создание рабочих мест, и способ держать под контролем расходы и доходы государства», - добавила она.

Проведенный ранее анализ подтвердил, что аренда тюремных помещений в Эстонии возможна с юридической точки зрения, практически осуществима и экономически оправдана. Сдача камер в аренду поможет сохранить критический резерв персонала со специальной подготовкой в области внутренней безопасности и соответствующих зданий, что обеспечит готовность Эстонии как государства к любому кризису. Все задержанные после отбывания срока в Эстонии будут возвращены в свои страны, и никому из них не будет разрешено выходить за пределы тюрьмы.

Пакоста подчеркнула, что следует поблагодарить Швецию и Нидерланды за хорошее сотрудничество в ходе предварительных консультаций. Проведенный на данный момент анализ показал, что в повседневной практике существует много общего, что позволяет наладить сотрудничество между странами.

Если переговоры окажутся плодотворными, между странами будет заключено международное соглашение, в котором будут согласованы и сформулированы все важные детали.