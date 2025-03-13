Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Марта Завтра: Balvis, Ernests
Доступность

Место за решеткой в аренду: Швеции и Нидерландам предлагается воспользоваться эстонскими тюрьмами

© LETA 13 марта, 2025 15:50

Мир 0 комментариев

Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.

Переговоры могут, но не обязаны завершиться заключением соответствующих договоров. Окончательное решение о заключении международного соглашения будет принимать Рийгикогу, передала BNS пресс-служба правительства.

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, для Тартуской тюрьмы есть два варианта: закрыть ее или предложить рабочие места жителям Южной Эстонии и значительно укрепить сотрудничество в сфере безопасности с другой страной НАТО.

«Эстонские тюрьмы пользуются уважением во всем мире и соответствуют высоким стандартам. У нас хорошо обученные, высококвалифицированные сотрудники, методы работы, ориентированные на защиту прав человека, и очень современная инфраструктура. Работа тюремной службы является важной частью обеспечения внутренней безопасности Эстонии, и ее важно сохранить для безопасности жителей Южной Эстонии», - прокомментировала Пакоста. 

«Ресурсы тюремной службы можно эффективно использовать для укрепления союзнических отношений с партнерами Эстонии. Сдача в аренду мест в тюрьмах - это и создание рабочих мест, и способ держать под контролем расходы и доходы государства», - добавила она.

Проведенный ранее анализ подтвердил, что аренда тюремных помещений в Эстонии возможна с юридической точки зрения, практически осуществима и экономически оправдана. Сдача камер в аренду поможет сохранить критический резерв персонала со специальной подготовкой в области внутренней безопасности и соответствующих зданий, что обеспечит готовность Эстонии как государства к любому кризису. Все задержанные после отбывания срока в Эстонии будут возвращены в свои страны, и никому из них не будет разрешено выходить за пределы тюрьмы. 

Пакоста подчеркнула, что следует поблагодарить Швецию и Нидерланды за хорошее сотрудничество в ходе предварительных консультаций. Проведенный на данный момент анализ показал, что в повседневной практике существует много общего, что позволяет наладить сотрудничество между странами. 

Если переговоры окажутся плодотворными, между странами будет заключено международное соглашение, в котором будут согласованы и сформулированы все важные детали.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

За «клевету на Лукашенко»: гражданина Латвии приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Читать

Где ж рабочих наберёмся? 15 компаниям запретили нанимать иностранцев

Выбор редакции 15:34

Выбор редакции 0 комментариев

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Читать

Национальное объединение возмущено: в Сейме разрешено говорить по-русски. Теперь официально

Важно 15:28

Важно 0 комментариев

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Читать

ViVi и полиция ищут вандала: изрисовал сидения нового поезда белой краской

ЧП и криминал 15:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Читать

Поэтому Латвия умирает: Силине во время дебатов напомнили о самом главном

Важно 15:04

Важно 0 комментариев

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

Читать

На пятницу метеорологи грозят жёлтым предупреждением

Важно 14:59

Важно 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.

Читать