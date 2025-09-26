Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

В Лоне, что в Екабпилсском крае, расположен крупнейший в Латвии коммерческий фруктовый сад площадью 150 гектаров. Обычно здесь собирают порядка 1000 тонн яблок, но в этом сезоне будет всего 60–70 тонн. Хозяйство «Поцери» сотрудничает с крупными торговыми сетями, однако в этом году яблок в магазинах не будет.

«К сожалению, в этом году мы никуда не будем поставлять, только выполним обязательства в рамках программы “Фрукты для школ”», — рассказал председатель правления кооператива «Поцери» Модрис Лачплесис.

От дефицита страдает и отрасль производства сока. В одном из цехов в Екабпилсе признают: такого плохого сезона еще не было. «Стараемся хоть что-то выжимать каждый день, чтобы не потерять клиентов. Но большого смысла в этом нет: мытье оборудования вечером занимает два часа, независимо от того, сделали мы тонну сока или всего одно ведро», — отметил руководитель компании Sulu Box Каспарс Рибикаускс.

Сок в цех везут в основном частные клиенты для личных нужд, поэтому предприятие не связано договорами с магазинами. Но нехватка яблок означает падение доходов, проблемы с выплатой зарплат и другими расходами.

По словам заместителя председателя Латвийской ассоциации плодоводов Яниса Зилверса, неблагоприятная погода ударила по урожаю по всей стране: «Ситуация очень печальная, и не только в Латвии, но и в соседних странах. Хуже всего в Латгалии и восточной части, где весной во время цветения стояла холодная и влажная погода и были заморозки».

Приоритет для яблочных хозяйств — участие в программе «Молоко и фрукты в школу». Поэтому в магазинах в этом году будет меньше местных яблок, и они будут дороже.