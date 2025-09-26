Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

© Lsm.lv 26 сентября, 2025 10:44

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

В Лоне, что в Екабпилсском крае, расположен крупнейший в Латвии коммерческий фруктовый сад площадью 150 гектаров. Обычно здесь собирают порядка 1000 тонн яблок, но в этом сезоне будет всего 60–70 тонн. Хозяйство «Поцери» сотрудничает с крупными торговыми сетями, однако в этом году яблок в магазинах не будет.

 Урожай погибает, цены растут — Латвия становится зоной рискованного земледелия1 сентября, 7:37
«К сожалению, в этом году мы никуда не будем поставлять, только выполним обязательства в рамках программы “Фрукты для школ”», — рассказал председатель правления кооператива «Поцери» Модрис Лачплесис.

От дефицита страдает и отрасль производства сока. В одном из цехов в Екабпилсе признают: такого плохого сезона еще не было. «Стараемся хоть что-то выжимать каждый день, чтобы не потерять клиентов. Но большого смысла в этом нет: мытье оборудования вечером занимает два часа, независимо от того, сделали мы тонну сока или всего одно ведро», — отметил руководитель компании Sulu Box Каспарс Рибикаускс.

Сок в цех везут в основном частные клиенты для личных нужд, поэтому предприятие не связано договорами с магазинами. Но нехватка яблок означает падение доходов, проблемы с выплатой зарплат и другими расходами.

По словам заместителя председателя Латвийской ассоциации плодоводов Яниса Зилверса, неблагоприятная погода ударила по урожаю по всей стране: «Ситуация очень печальная, и не только в Латвии, но и в соседних странах. Хуже всего в Латгалии и восточной части, где весной во время цветения стояла холодная и влажная погода и были заморозки».

Приоритет для яблочных хозяйств — участие в программе «Молоко и фрукты в школу». Поэтому в магазинах в этом году будет меньше местных яблок, и они будут дороже.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 11:10 26.09.2025
Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

