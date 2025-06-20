Мэром Вентспилса снова стал коллега Лембергса по партии — Янис Витолиньш

За Витолиньша проголосовали десять из 13 депутатов. Против голосовали два депутата от общего списка Латвийской зеленой партии, Латвийского объединения регионов, Лиепайской партии, Новой консервативной партии Айвис Ландманис и Дзинтарс Кантсонс. От голосования воздержался депутат из общего списка "Движения "За!"" и "Нового Единства" Бруно Юршевиц.

Витолиньш был единственным кандидатом на пост председателя думы.

Как сообщалось, в Вентспилсе на муниципальных выборах победила партия действующего мэра Яниса Витолиньша и бывшего мэра Айвара Лембергса "Латвии и Вентспилсу", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

После подсчета голосов на всех 13 избирательных участках Вентспилса "Латвии и Вентспилсу" набрала 47,15% голосов, что дает ей в новой думе большинство голосов - семь из 13 мандатов, при этом Витолиньш на выборах обошел по популярности Лембергса.

На втором месте Национальное объединение, которое набрало 16,87% голосов и получило два мандата.

"Объединенный список" набрал 15,88% (два мандата), объединенный список "Движения "За!"" и "Нового Единства" - 7,72% (один мандат), партия "За стабильность!" - 5,67% (один мандат).

Явка избирателей в Вентспилсе была относительно низкой и составила 40,3%.