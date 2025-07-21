Медицина и соцнауки: самые популярные программы наших вузов

Наибольший интерес наблюдается к обучению в Латвийском университете, а самыми популярными учебными программами являются медицина, психология и юриспруденция.

Статистика единой системы приёма отражает тенденции, аналогичные предыдущим годам. Наибольший интерес абитуриенты проявляют к медицине и социальным наукам. Например, в Даугавпилсском университете наиболее востребованными программами являются юриспруденция, психология, сестринское дело и физиотерапия.

"Несмотря на то, что государство вложило значительные средства в популяризацию STEM-направления, интерес студентов к изучению социальных наук по-прежнему достаточно высок", - отметил Янис Кудиньш, проректор по развитию Даугавпилсского университета.

"Тенденция выбирать медицину, которая есть в программах обучения Даугавпилсского университета "Сестринское дело" и "Физиотерапия", также не изменилась. Интерес к этим программам по-прежнему достаточно высок. Отрадно, что их выбирает молодёжь, а это значит, что через четыре года мы сможем подготовить новых специалистов в этой области как в регионе, так и в стране".

В настоящее время в стране в целом стремительно растёт спрос на профессии, связанные с медициной, и этому есть несколько причин.

"Если посмотреть на демографическую ситуацию, то люди в стране стареют, и, соответственно, нужны услуги реабилитации. Это один из аспектов", - говорит Янис Кудиньш. "Но изменилось и отношение людей к здоровью и своей внешности в целом, поэтому многие наши студенты потом работают, например, в салонах красоты, выполняя различные процедуры. Поэтому спрос на представителей этой профессии действительно растёт".

Количество абитуриентов, подавших заявления в Даугавпилсский университет, пока что сопоставимо с предыдущими годами.

В прошлом году 655 новых студентов выбрали Даугавпилсский университет в качестве своего первого приоритета, а незадолго до окончания срока заявки подали 608 человек. Вероятно, к понедельнику это число увеличится.

(Lsm.lv)