Массовые протесты в Словакии против позиции премьер-министра Роберта Фицо в отношении России

Десятки тысяч людей вышли на улицы по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с политикой премьер-министра Роберта Фицо, которого они обвиняют в пророссийской позиции.

Последняя волна антиправительственных митингов была вызвана поездкой Фицо в Москву в четверг для встречи с президентом России Владимиром Путиным - редкий визит в Кремль лидера Европейского союза после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

"Словакия принадлежит Европе. Мы хотим быть частью Европы с точки зрения ценностей. Мы не принадлежим России, мы не хотим сотрудничать с Россией в любом случае, и это наша позиция, которую мы должны выражать вежливо, но ответственно", - сказал Мариан Кулич, управляющий директор организации "Мир для Украины", выступая на митинге в столице Братиславе.

Недавние высказывания Фицо о возможности смены внешнеполитической ориентации Словакии и выхода из Европейского союза и НАТО стали еще одними среди недавних шагов премьер-министра, вызвавших гнев протестующих.

В пятницу протесты прошли в 28 местах. Это более чем в два раза больше, чем пару недель назад. Акции протеста набирают силу на фоне напряженности после того, как Фицо обвинил организаторов и оппозицию в контакте с неустановленной группой иностранцев. Последние, по его словам, готовят переворот в Словакии.

Фицо связал свои обвинения с секретным докладом разведслужбы страны (SIS), который он представил в парламенте во вторник.

Подробности неизвестны, но Фицо публично заявил, что оппозиция планирует занять правительственные здания, перекрыть дороги, организовать общенациональную забастовку и спровоцировать столкновения с полицией в рамках предполагаемого плана по свержению его правительства.

"Мы видим структуру, которая хочет использовать эти собрания, эти митинги, прежде всего, для возможного столкновения с силами безопасности государства, для дальнейшей эскалации напряженности. Для дальнейшей агрессии, а затем для реализации плана, который сегодня готовят организаторы этих протестов", - заявил Фицо в пятницу.

Словацкие лидеры заявили, что ситуация серьезная. В то же время оппозиция отвергла доклад и обвинила в использовании SIS в политических целях.

Организаторы большинства митингов из группы "Мир для Украины" также отвергли заявления Фицо и сказали, что он пытается запугать население Словакии.

Все публичные антиправительственные акции протеста с момента приведения кабинета Фицо к присяге 25 октября 2023 года были мирными.

Организаторы заявили, что в их акции протеста в Братиславе приняли участие около 60 000 человек и что митинги продолжатся 7 февраля.

Взгляды Фицо на взаимоотношения с Россией резко отличаются от европейского мейнстрима.

Он вернулся к власти в прошлом году после того, как его социал-демократическая партия Smer (Направление) победила на парламентских выборах. С тех пор он прекратил военную помощь Словакии Украине, обрушился с критикой на санкции ЕС против России и поклялся заблокировать вступление Украины в НАТО. Особенно обострилась его риторика после того, как Украина перекрыла транзит газа в Европу с 1 января этого года. Словакия, которая зависела от российских поставок энергоресурсов на 50%, пытается найти иные пути.

Фицо пережил покушение на убийство в мае 2024 года.