Маски доставайте: больницы начинают закрываться на карантин из-за гриппа

Отныне для посещения пациентов потребуется разрешение лечащего врача, дежурного врача или заведующего отделением.

Посещения больниц будут организованы в будние и выходные дни с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00.

И пациенту, и посетителю необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты — маски для лица и дезинфицирующие средства для рук.

Продолжительность визита не превысит 20 минут.

Посетители с острыми признаками заболевания не смогут навещать пациентов.

Записаться на прием в больницу можно, позвонив по телефонам сестринского поста соответствующего отделения.

Как указано в сообщении медицинского учреждения, ограничения могут быть изменены в зависимости от интенсивности эпидемии гриппа.

Как сообщалось ранее, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о начале эпидемии гриппа во вторник, основываясь на информации, предоставленной Национальной микробиологической референс-лабораторией (NMRL) на основе данных мониторинга гриппа.

В Елгаве также наблюдается высокая интенсивность гриппа, и отмечается рост заболеваемости: на прошлой неделе этот показатель увеличился с 651,7 до 782,01 случаев на 100 000 жителей.