Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Апреля Завтра: Barbala, Liksma
Доступность

Машины будем оставлять у ворот Риги? Готовится новинка

© LETA 25 апреля, 2025 10:17

Важно 0 комментариев

Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.

На данный момент основные принципы создания зоны еще определяются, но уже известно, что ограничения могут затронуть исторический центр Риги, а также районы вокруг "железнодорожного кольца", то есть весь центр.

Зоны с низким уровнем выбросов уже введены в нескольких европейских городах, что помогло значительно сократить дорожное движение и, как следствие, загрязнение в центре города.

Например, в норвежской столице Осло транспортные средства с более высоким уровнем выбросов облагаются значительно более высокими дорожными сборами - от четырех до девяти евро в зависимости от типа автомобиля, уровня выбросов, времени суток, а также зонирования - чем ближе к центру, тем дороже. Однако по Риге конкретики пока нет - авторы инициативы все еще спорят о том, как будет функционировать зона.

Между тем, представитель организации "Город для людей" Мартиньш Козловскис подчеркивает важность пилотного проекта, в рамках которого изменения будут вводиться постепенно, чтобы снизить общественное сопротивление. Он знает опыт других европейских городов, который показывает, что ни один из городов не жалеет о введении такой зоны.

Председатель комитета по вопросам жилья и среды Виестурс Зепс также ссылается на требования Евросоюза. Создание зоны с низкими выбросами позволит снизить загрязнение воздуха, способствовать развитию устойчивой мобильности и модернизировать городскую среду.

Цель проекта - сократить долю автомобильного транспорта и создаваемый им шум в городе, повысить безопасность и способствовать переходу жителей на более экологичные виды транспорта - пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.

По данным Министерства сообщения, по улицам Риги ежедневно ездит почти треть всех зарегистрированных в стране автомобилей, многие из которых имеют повышенный уровень выбросов.

Однако Зепс подчеркивает, что для того, чтобы изменения были эффективными, необходимо тщательно анализировать различные сценарии. Так, следует избегать ситуаций, когда ограничения движения в одном районе лишь переносят загрязнение в другой, отмечает он.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Военный парад 4 мая пройдет не в столице, а в другом латвийском городе

Важно 10:34

Важно 0 комментариев

4 мая в Талси пройдет день Национальных вооруженных сил (НВС) - Праздник свободы и военный парад, приуроченные к 35-летию восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

4 мая в Талси пройдет день Национальных вооруженных сил (НВС) - Праздник свободы и военный парад, приуроченные к 35-летию восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

Читать
Загрузка

Россиянина судят по трем статьям за комментарии про «боевых комаров»

Мир 10:32

Мир 0 комментариев

Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.

Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

39-я годовщина Чернобыля: мероприятие в больнице Страдиня

Новости Латвии 10:25

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в 11 часов на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша пройдет мероприятие памяти жертв Чернобыльской трагедии, сообщили в больнице.

Сегодня в 11 часов на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша пройдет мероприятие памяти жертв Чернобыльской трагедии, сообщили в больнице.

Читать

«В Латвии переписывают историю и продвигают ЛГБТ»: боевик с позывным «Рига» рассказал, почему переехал в Россию

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.

Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.

Читать

В театре Михаила Чехова готовится громкая премьера Виестурса Кайришса: «Вишневый сад»

История и культура 10:07

История и культура 0 комментариев

26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.  

26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.  

Читать

Нужна помощь: полиция устанавливает личность девушки (ФОТО)

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!

Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!

Читать