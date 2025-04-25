Машины будем оставлять у ворот Риги? Готовится новинка

На данный момент основные принципы создания зоны еще определяются, но уже известно, что ограничения могут затронуть исторический центр Риги, а также районы вокруг "железнодорожного кольца", то есть весь центр.

Зоны с низким уровнем выбросов уже введены в нескольких европейских городах, что помогло значительно сократить дорожное движение и, как следствие, загрязнение в центре города.

Например, в норвежской столице Осло транспортные средства с более высоким уровнем выбросов облагаются значительно более высокими дорожными сборами - от четырех до девяти евро в зависимости от типа автомобиля, уровня выбросов, времени суток, а также зонирования - чем ближе к центру, тем дороже. Однако по Риге конкретики пока нет - авторы инициативы все еще спорят о том, как будет функционировать зона.

Между тем, представитель организации "Город для людей" Мартиньш Козловскис подчеркивает важность пилотного проекта, в рамках которого изменения будут вводиться постепенно, чтобы снизить общественное сопротивление. Он знает опыт других европейских городов, который показывает, что ни один из городов не жалеет о введении такой зоны.

Председатель комитета по вопросам жилья и среды Виестурс Зепс также ссылается на требования Евросоюза. Создание зоны с низкими выбросами позволит снизить загрязнение воздуха, способствовать развитию устойчивой мобильности и модернизировать городскую среду.

Цель проекта - сократить долю автомобильного транспорта и создаваемый им шум в городе, повысить безопасность и способствовать переходу жителей на более экологичные виды транспорта - пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.

По данным Министерства сообщения, по улицам Риги ежедневно ездит почти треть всех зарегистрированных в стране автомобилей, многие из которых имеют повышенный уровень выбросов.

Однако Зепс подчеркивает, что для того, чтобы изменения были эффективными, необходимо тщательно анализировать различные сценарии. Так, следует избегать ситуаций, когда ограничения движения в одном районе лишь переносят загрязнение в другой, отмечает он.

(Latvijas Avīze)