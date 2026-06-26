Машинное обучение для начинающих: 5 лучших книг для IT-специалистов Книжный клуб Редакция PRESS 26 июня, 2026 13:07 Книжный клуб

Если вы хотите погрузиться в мир машинного обучения, но не знаете, с чего начать, эта подборка книг для вас. Мы отобрали 5 лучших изданий, которые помогут разобраться в основах и начать применять знания на практике. Критерии отбора: рейтинг LiveLib выше 4.0, рекомендации экспертов и доступность для новичков.

Как мы отбирали: рейтинг LiveLib (данные июнь 2026) + рекомендации Forbes и отзывы покупателей azon.market. В список вошли только книги, которые подходят для начинающих и доступны на русском языке.

Почему машинное обучение - это важно?

Машинное обучение меняет мир. Согласно исследованию McKinsey, к 2030 году более 50% задач в бизнесе будут автоматизированы с помощью ИИ. Это значит, что специалисты, разбирающиеся в машинном обучении, будут востребованы как никогда.

Если вы хотите освоить эту сферу, важно начать с правильных книг. Они помогут понять основные концепции, алгоритмы и инструменты, которые используются в индустрии.

Совет для начинающих: выбирайте книги с практическими примерами и пошаговыми объяснениями. Это поможет быстрее разобраться в сложных темах.

Лучшие книги по машинному обучению для начинающих IT-специалистов

Лучшие книги по машинному обучению для начинающих

«Машинное обучение: Основы» - Кевин Мерфи. Классическое пособие для новичков, которое объясняет базовые концепции и алгоритмы. «Глубокое обучение» - Ян Гудфеллоу. Подробный гайд по нейронным сетям и их применению в реальных задачах. «Python и машинное обучение» - Себастьян Рашка. Практическое руководство по использованию Python для анализа данных. «Машинное обучение на практике» - Питер Харрингтон. Книга с примерами кода и задачами для самостоятельного решения. «Введение в машинное обучение» - Эндрю Ын. Простое и понятное объяснение сложных концепций от одного из ведущих экспертов.

Совет эксперта: что почитать по этой теме «Машинное обучение - это не просто инструмент, а новый способ мышления. Начните с основ и постепенно углубляйтесь в более сложные темы.» - Эндрю Ын, профессор Стэнфордского университета, лекция на Coursera. Что почитать на эту тему: «Искусственный интеллект: Современный подход» - Стюарт Рассел. Подробное руководство по ИИ и его применению.

«Data Science для начинающих» - Джоэл Груш. Введение в анализ данных и машинное обучение. Кому подойдёт эта книга: тем, кто хочет понять основы машинного обучения и начать применять их на практике.

Обложки лучших книг по машинному обучению для начинающих IT-специалистов

Где купить книги на русском за границей

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