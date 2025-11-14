Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs
Доступность

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Верховный суд восстановил в силе решение Совета по конкуренции, которое ломает схему коммунальщиков Марупе и снова позволяет жителям не платить за воду, идущую на полив садов. Суд отменил прежнюю временную защиту для SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" и отказался тормозить исполнение требований антимонопольного регулятора.

СК ранее признал предприятие нарушившим правила конкуренции и злоупотребившим доминирующим положением. Во-первых, в 2022 году клиентам фактически запретили выбирать, кто будет устанавливать или менять дополнительные счетчики, оставив это право только за самим предприятием. Во-вторых, в 2023 году фирма прекратила установку таких счетчиков и лишила жителей возможности раздельно учитывать воду, не сливаемую в централизованную канализацию.

После этого марупцам начали начислять плату за канализацию и в тех случаях, когда стоки фактически не использовались, например при поливе приусадебных участков. СК наложил на предприятие штраф 78 056 евро и обязал за три месяца восстановить услугу по установке и замене дополнительных счетчиков, в том числе с участием других сертифицированных компаний.

Коммунальщики пытались через суд остановить решение, ссылаясь на возможную перегрузку системы водоснабжения и необходимость больших инвестиций в сеть. Однако Верховный суд признал эти аргументы голословными и напомнил, что потребность в модернизации инфраструктуры была известна и раньше, задолго до спора с регулятором.

По финансовым данным Firmas.lv, в 2023 году оборот предприятия составил 4,878 миллиона евро, а прибыль выросла до 106 950 евро. SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" полностью принадлежит самоуправлению Марусского края.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Важно

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Важно

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Важно

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 15.11.2025
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 2 часа назад
Турция: скандал со ставками
Sfera.lv 6 часов назад
Венгрия: страна засудит ЕС
Sfera.lv 8 часов назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 9 часов назад
Германия: подводный дворник
Sfera.lv 11 часов назад
Погода: самый солнечный день и слякоть в праздник
Sfera.lv 11 часов назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: у транспорта праздничное расписание
Sfera.lv 1 день назад

Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Читать
Загрузка

Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

Новости Латвии 20:17

Новости Латвии 0 комментариев

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Читать

Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

Читать

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Животные 19:52

Животные 0 комментариев

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Читать

Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

Мир 19:15

Мир 0 комментариев

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Читать

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Читать

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Читать