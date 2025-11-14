Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Верховный суд восстановил в силе решение Совета по конкуренции, которое ломает схему коммунальщиков Марупе и снова позволяет жителям не платить за воду, идущую на полив садов. Суд отменил прежнюю временную защиту для SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" и отказался тормозить исполнение требований антимонопольного регулятора.

СК ранее признал предприятие нарушившим правила конкуренции и злоупотребившим доминирующим положением. Во-первых, в 2022 году клиентам фактически запретили выбирать, кто будет устанавливать или менять дополнительные счетчики, оставив это право только за самим предприятием. Во-вторых, в 2023 году фирма прекратила установку таких счетчиков и лишила жителей возможности раздельно учитывать воду, не сливаемую в централизованную канализацию.

После этого марупцам начали начислять плату за канализацию и в тех случаях, когда стоки фактически не использовались, например при поливе приусадебных участков. СК наложил на предприятие штраф 78 056 евро и обязал за три месяца восстановить услугу по установке и замене дополнительных счетчиков, в том числе с участием других сертифицированных компаний.

Коммунальщики пытались через суд остановить решение, ссылаясь на возможную перегрузку системы водоснабжения и необходимость больших инвестиций в сеть. Однако Верховный суд признал эти аргументы голословными и напомнил, что потребность в модернизации инфраструктуры была известна и раньше, задолго до спора с регулятором.

По финансовым данным Firmas.lv, в 2023 году оборот предприятия составил 4,878 миллиона евро, а прибыль выросла до 106 950 евро. SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" полностью принадлежит самоуправлению Марусского края.