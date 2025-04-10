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Марафон прошел успешно: полиция выписала 1500 штрафов за сутки

Редакция PRESS 10 апреля, 2025 16:30

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts policija

Вчера, 9 апреля, состоялась акция ROADPOL — «24-часовой марафон контроля скорости», в рамках которой Государственная полиция Латвии, помимо повседневного контроля дорожного движения, уделила особое внимание соблюдению разрешённой скорости движения. В ходе акции сотрудники Государственной полиции с помощью технических средств, не останавливая транспортные средства, а также патрульными экипажами зафиксировали в общей сложности 1500 случаев превышения скорости.

В рамках акции ROADPOL «24-часовой марафон контроля скорости», которая проходила вчера, 9 апреля, сотрудники Государственной полиции выявили 393 нарушения скорости, по которым были начаты административные процессы. Ещё 1107 случаев превышения скорости были зафиксированы с помощью технических средств без остановки транспортных средств. По сравнению с прошлым годом количество нарушений скорости в этом году оказалось меньше. В прошлом году в ходе аналогичного марафона сотрудники полиции выявили 519 спешащих водителей, а с помощью технических средств — 2128 нарушений.

Вчера сотрудники отдела общественных связей Государственной полиции также присоединились к работникам отдела специальных задач Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции, чтобы наблюдать, как участники дорожного движения соблюдают правила. Поскольку погодные условия были не самыми благоприятными, в целом поток транспорта в Риге и пригородах был спокойным, однако не обошлось и без нескольких водителей, которые попали в поле зрения полицейских.

До часу дня на Елгавском шоссе мимо автомобиля Государственной полиции без опознавательных знаков проехал автомобиль марки BMW, который при разрешённой скорости 90 км/ч двигался со скоростью 127 км/ч. Водитель был остановлен и оштрафован. Далее, двигаясь по Юрмальскому шоссе, внимание полицейских привлёк автомобиль Toyota, у которого явно были незаконно затемнены передние боковые стёкла. После остановки транспортного средства и проведения замеров было установлено, что светопропускание не соответствует нормам — полицейские обязали водителя снять плёнку со стёкол и наложили штраф в размере 85 евро.

Вскоре мимо полицейских проехал водитель автомобиля марки Audi, который вместо разрешённых 90 км/ч двигался со скоростью 136 км/ч. Этот водитель также был остановлен и оштрафован. Продолжая движение по Юрмальскому шоссе, полицейские заметили ещё одного водителя BMW, который превысил разрешённую скорость, а на лобовом стекле его автомобиля были закреплены два радар-детектора. При остановке автомобиля и приближении полицейских водитель пытался спрятать оба радар-детектора, но безуспешно. Также выяснилось, что во время движения он пользовался телефоном. За превышение скорости, пользование телефоном во время движения и использование радар-детекторов в общей сложности был наложен штраф в размере 200 евро, а оба радар-детектора были конфискованы.

Въезжая в Ригу, на улице Краста полицейские заметили автомобиль Audi с иностранными номерными знаками. Проверив транспортное средство по базе данных, полицейские установили, что у автомобиля нет пройденного государственного технического осмотра и не оформлена обязательная страховка гражданской ответственности. При остановке транспортного средства выяснилось, что у водителя нет водительских прав, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а также не уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства. В общей сложности за все нарушения водителю Audi был назначен штраф в размере 1150 евро.

До конца этой недели, до 13 апреля, продолжается акция Европейской сети дорожной полиции ROADPOL — «Неделя контроля скорости», в рамках которой Государственная полиция Латвии, помимо повседневного контроля соблюдения правил дорожного движения, уделяет особое внимание соблюдению разрешённой скорости. Цель акции — обратить внимание на последствия и опасность превышения установленной скорости движения.

Государственная полиция напоминает, что превышение разрешённой скорости, особенно в населённых пунктах, создаёт серьёзную угрозу как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

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