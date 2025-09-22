Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Как подчеркнул Мамыкин, в странах Балтии продолжают оказывать давление на русскоязычное население. Он рассказал, что Латвия выдворит 84-летнего человека, известны его имя и фамилия.

«Это продолжение депортаций, которые против российских граждан начались с момента начала спецоперации в Украине. Это люди, которые в очередной раз не сдали экзамен по государственному языку, потому что они старые, одинокие и больные. Это люди, у которых нет родственников, которые имели бы европейские паспорта и могли бы забрать их в другую страну Евросоюза. Это очередной плевок в сторону России, в сторону её граждан», — заявил Мамыкин.

Соловьёв задал неожиданный вопрос: не высылают ли из Латвии и Пугачёву с Галкиным?

«Нет! Чудо Божье — им не нужно сдавать языковой экзамен, не нужно подтверждать вид на жительство. Но у них, кстати, есть вид на жительство. Возможно, они въезжают по израильскому паспорту, потому что у Латвии с Израилем безвизовый режим. Это правда», — добавил Мамыкин.