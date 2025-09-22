Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Как подчеркнул Мамыкин, в странах Балтии продолжают оказывать давление на русскоязычное население. Он рассказал, что Латвия выдворит 84-летнего человека, известны его имя и фамилия.

«Это продолжение депортаций, которые против российских граждан начались с момента начала спецоперации в Украине. Это люди, которые в очередной раз не сдали экзамен по государственному языку, потому что они старые, одинокие и больные. Это люди, у которых нет родственников, которые имели бы европейские паспорта и могли бы забрать их в другую страну Евросоюза. Это очередной плевок в сторону России, в сторону её граждан», — заявил Мамыкин.

Соловьёв задал неожиданный вопрос: не высылают ли из Латвии и Пугачёву с Галкиным?

«Нет! Чудо Божье — им не нужно сдавать языковой экзамен, не нужно подтверждать вид на жительство. Но у них, кстати, есть вид на жительство. Возможно, они въезжают по израильскому паспорту, потому что у Латвии с Израилем безвизовый режим. Это правда», — добавил Мамыкин.

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

