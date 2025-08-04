Мало яблок, груш и слив, зато свои персики будут: урожай в Латвии

В органическом хозяйстве «Ragāres», расположенном в Скриверском крае, сообщили, что в прошлом году урожая персиков почти не было, но в этом году он очень хороший. В этом году очень хороший урожай всех экзотических фруктов, включая небольшие киви и дыни, а вот урожай фруктов, которые обычно выращивают в Латвии, включая яблоки, груши и сливы, в этом году очень плохой.

На ферме объяснили, что в этом году киви и персики зацвели позже и не пострадали от особо дождливого периода, поэтому они смогли опылиться.

В этом году персиковые деревья на ферме также пострадали от курчавости листьев (taphrina deformans), но не так активно, как в предыдущие годы. На ферме также подчеркнули, что при выращивании персиков необходимо активно бороться с насекомыми, в том числе осами и мухами, устанавливая ловушки. Осы и другие насекомые прогрызают в плодах небольшие отверстия, и плоды гниют.

Тем временем старший специалист по садоводству Латвийского центра консультирования и образования села (LLKC) Марис Нарвилс в интервью агентству LETA подчеркнул, что в регионе Южная Курземе урожая персиков нет — хотя деревья цвели хорошо, после цветения погода была очень холодной, и весь потенциальный урожай вымерз или сгнил.

Он также упомянул, что для подготовки персиковых деревьев к зимовке необходимо обязательно укоротить побеги, выросшие длиннее 50 сантиметров, а также обрезать все поврежденные ветви, чтобы древесина и ветви могли лучше вызреть и перезимовать.

Аналогично Эглонс Брунс, садовод органического хозяйства «Meldri EB», рассказал, что на ферме в Отанькской волости Ницского края есть несколько персиковых деревьев, которые в этом году не дали значительного урожая. Он добавил, что в этом году персики цвели хорошо, но на их урожае сказались заморозки и холода.

Брунс также отметил, что в этом году на ферме совсем нет вишен и очень мало яблок, добавив, что этот год был неудачным для производителей фруктов.