Мало яблок, груш и слив, зато свои персики будут: урожай в Латвии

© LETA 4 августа, 2025 07:56

Урожай персиков в Латвии в этом году существенно различается в зависимости от региона, сообщили опрошенные им производители персиков.

В органическом хозяйстве «Ragāres», расположенном в Скриверском крае, сообщили, что в прошлом году урожая персиков почти не было, но в этом году он очень хороший. В этом году очень хороший урожай всех экзотических фруктов, включая небольшие киви и дыни, а вот урожай фруктов, которые обычно выращивают в Латвии, включая яблоки, груши и сливы, в этом году очень плохой.

На ферме объяснили, что в этом году киви и персики зацвели позже и не пострадали от особо дождливого периода, поэтому они смогли опылиться.

В этом году персиковые деревья на ферме также пострадали от курчавости листьев (taphrina deformans), но не так активно, как в предыдущие годы. На ферме также подчеркнули, что при выращивании персиков необходимо активно бороться с насекомыми, в том числе осами и мухами, устанавливая ловушки. Осы и другие насекомые прогрызают в плодах небольшие отверстия, и плоды гниют.

Тем временем старший специалист по садоводству Латвийского центра консультирования и образования села (LLKC) Марис Нарвилс в интервью агентству LETA подчеркнул, что в регионе Южная Курземе урожая персиков нет — хотя деревья цвели хорошо, после цветения погода была очень холодной, и весь потенциальный урожай вымерз или сгнил.

Он также упомянул, что для подготовки персиковых деревьев к зимовке необходимо обязательно укоротить побеги, выросшие длиннее 50 сантиметров, а также обрезать все поврежденные ветви, чтобы древесина и ветви могли лучше вызреть и перезимовать.

Аналогично Эглонс Брунс, садовод органического хозяйства «Meldri EB», рассказал, что на ферме в Отанькской волости Ницского края есть несколько персиковых деревьев, которые в этом году не дали значительного урожая. Он добавил, что в этом году персики цвели хорошо, но на их урожае сказались заморозки и холода.

Брунс также отметил, что в этом году на ферме совсем нет вишен и очень мало яблок, добавив, что этот год был неудачным для производителей фруктов.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

