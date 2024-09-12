Что предусматривают предлагаемые Минфином изменения в законе «О налогах и пошлинах»? К чему стоит готовиться? Чего стоит опасаться банковским клиентам? А ведь все латвийцы являются клиентами тех или иных банков, потому что даже государственные пособия и пенсии выплачиваются через посредников – финансовые учреждения.

(!) Служба государственных доходов (VID) будет получать от кредитных учреждений (банков) и поставщиков платежных услуг больше информации о сделках, связанных с прохождением наличных средств через банкоматы. В частности, обо всех наличных сделках через банкоматы на сумму свыше 750 евро...

Против теневой экономики

Цель изменений — повысить прозрачность наличных денежных потоков, выявить сделки наличными, имеющими незаконное происхождение.

1 В частности, будут внесены изменения в статью 22 закона «Конфиденциальность», регулирующую порядок предоставления VID информации о движении на счетах физических лиц. Здесь будет добавлена норма о, можно сказать, надзоре над взносами наличных средств на счета клиентов.

До 1 февраля каждого года кредитное учреждение или поставщик услуг платежей будет подавать в VID информацию о клиентах - физических лицах, являющихся резидентами Латвийской Республики, у кого на платежном счете общий дебитный или кредитный оборот в предыдущем году превышал 7 000 евро. То есть практически превышал доход от минимальной зарплаты.

В настоящее время закон обязывает предоставлять налоговым службам информацию о клиентах с оборотом на одном платежном или сберегательном счете свыше 15 000 евро.

2 Новый пункт появится и в 30-й статье «Ограничения использования наличных денег» закона. Налогоплательщик (юридическое лицо), чей оборот за предыдущий отчетный год превышает 50 000 евро, должен обеспечивать возможность клиентам оплачивать услуги, а также совершенные сделки в розничной торговле безналичным способом.

Это коснется поставщиков услуг и розничных торговцев с небольшими оборотами, которым наряду с уже существующими наличными расчетами придется обеспечить клиентам возможность расплачиваться и безналичным способом. Это бытовые услуги – ремонт, пошив, доставка, сфера красоты и проч.

3 Новая норма закона дает право Кабинету министров, используя данные Финансовой разведки, определять субъект закона, кому на основании закона «О предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и распространения оружия» надо будет подать пороговую декларацию в VID (о совершенных сделках).

В действующем законе пороговую декларацию могут потребовать у субъекта закона, каковым могут быть: кредитные и финансовые учреждения, бухгалтеры, присяжные нотариусы и присяжные адвокаты, организаторы лотерей и азартных игр, учреждения, занимающиеся возвратом долга, и т. д.

Обсуждение поправок к закону «О налогах и пошлинах» продолжалось коротко - с 21 августа по 4 сентября. Далее законопроект будет передан правительству на рассмотрение...

Деньги надо видеть

Больше всего жителей сразу смутил факт, что будет ограничена сумма, которую можно взять наличными из банкомата. Не секрет, что многие люди предпочитают наличные деньги виртуальным. Особенно пенсионеры. По старинке они не доверяют банкам, и немалая часть сениоров, получив пенсию, снимает ее с банковского счета: так, мол, вернее.

Другие любители «нала» говорят, что деньги со счета уходят быстрее, чем наличные: их сложнее контролировать. А шуршащие купюры и звенящие монеты – вот они: пересчитал, убедился, что все на месте.

Наша читательница Алена рассказала, как она ежемесячно рассчитывает семейный бюджет. Снимает наличные и раскладывает по конвертам: «На еду», «На проезд», «На одежду», «На бытовую химию», «На развлечения» и т. д. На счете оставляет сумму, которую надо платить через интернет-банк: за коммунальные услуги, за страховку и проч. И никакого перерасхода: сколько в конверте - на столько и едим.

Других вообще возмущает факт, что нельзя распоряжаться своими же заработанными деньгами. У каждого клиента и так стоит ограничение банка, какую сумму он может снять сразу же. Ее можно подкорректировать – если банк согласится.

Кроме того, заметно сокращается количество банкоматов. В провинции людям даже приходится ехать в другой город, чтобы снять или положить деньги на счет. Часто банкоматы установлены в торговых центрах, а те закрываются в 22 часа и открываются в 8 часов утра. А деньги нужны срочно...

Бывает, что в банкомате элементарно не хватает денег или нет мелких, а только крупные купюры – по 50 и 100, а вам надо всего-то 40. Или клиенту срочно нужны деньги, а банк по каким-то причинам тормозит их выплату: что-то надо проверить или технический сбой. Редко, но бывает. А вы за границей, и надо уплатить за обед, за отель. Дома-то можно позвонить другу, маме, попросить нужную сумму. Вам привезут. Поэтому даже банки советуют: уезжая, запаситесь наличностью. (Как мы знаем, более 10 тысяч евро надо декларировать на границе ЛР.)

Банкоматов, которые принимают деньги, еще меньше. Это такая латентная борьба с наличкой. Даже в столице, чтобы положить свои же деньги на свой же счет, кому-то банкомат приходится искать в других районах города. А это расходы на общественный транспорт или бензин. Большинство же услуг – коммунальные, интернет-магазины, оплата налогов и т. д. - только через Интернет.

Поэтому, если надо срочно что-то оплатить и нет времени ехать, чтобы положить себе на счет нужную сумму, человек бежит платить на почту. Конечно, это поддержка госпредприятия, но клиенту дополнительный расход – 2% от суммы...

Тут можно возразить: а почему у вас деньги не на счете? А потому, что есть разные ситуации, когда люди снимают со счета больше, чем нужно было, а потом часть возвращают обратно. Да мало ли. Деньги-то мои, скажет такой клиент.

Вот это заглядывание государства в кошелек каждого - и не только заглядывание, а и регулирование сумм пользования - очень беспокоит жителей. Как бы вообще в конце концов жителям законодательно не установили нормы потребления, выделяя определенные суммы на жизнь из их же заработанных средств.

Да, говорит народ, борются с теневой экономикой, где гуляют сотни тысяч евро и даже миллионы, а запреты бьют по тем, кто живет от зарплаты до зарплаты...

Минфин успокаивает

Министерство финансов призывает народ не тревожиться. Требование «750 евро в одни руки» не будет распространяться на покупки в розничных магазинах. В то же время торговлю не обязывают дополнительно информировать фискальные службы, если покупатель приобретет телевизор, телефон или компьютер ценой более 1 000 евро за наличные. Так же и расчеты, в том числе за коммунальные услуги, не будут интересовать Минфин.

Доля безналичных расчетов постоянно увеличивается, и этим государство довольно. Но его волнует, что наличные часто используются как инструмент теневой экономики.

Между тем Минфин разъясняет, что поступление информации в VID о снятии бОльших сумм со счетов или большем годовом обороте не означает, что человек автоматически попадет под особое наблюдение. Интерес вызовут только те люди, у которых на счетах будет наблюдаться большое несоответствие между доходами и расходами. Впрочем, даже это может означать, что человек просто не задекларировал доходы, которые не подлежат налогообложению. Тогда VID поможет привести в порядок его финансовую отчетность.

Так что, уважаемые латвийцы, не волнуйтесь, все под контролем...

кстати

* В первом полугодии населению ЛР были доступны 875 банкоматов.

* В первом полугодии общее количество безналичных платежей выросло на 6% по сравнению с первым полугодием 2023 года, а общая сумма таких платежей - в 3,3 раза.

* В 2023 году через банкоматы жители Латвии положили на счета 2,1 млрд. евро, а сняли более 4,6 млрд.

* Ближайший банкомат можно найти на карте - по ссылке: https://www.bank.lv/pakalpojumi/bankomatu-karte

Оксана ПЕТРЕНКО