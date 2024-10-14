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Максимальная скорость на дорогах Латвии снижена до 90 км/ч. Кроме одной (1)

© LETA 14 октября, 2024 08:35

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Со среды, 16 октября, и до весны больше нельзя будет ездить со скоростью более 90 километров в час (км/ч) нигде в Латвии, за исключением участка Сигулдского шоссе, где при очень хороших условиях разрешается двигаться со скоростью до 100 км/ч, сообщает служба Латвийские государственные дороги (LVC).

С сегодняшнего дня по среду максимальная скорость движения на национальной дорожной сети будет адаптирована к изменяющейся зимней погоде, а со среды максимальная скорость движения на всей национальной дорожной сети будет ограничена до 90 км/ч.

Исключением станет участок Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где работает адаптивное управление дорожным движением с помощью дорожных знаков с изменяемой информацией - при очень хороших условиях движения максимальная скорость движения там даже в зимний сезон составит 100 км/ч. При ухудшении метрологических и дорожных условий разрешенная скорость там снижается до 90, 80 или 70 км/ч.

Следует учитывать, что зимой дорожно-метрологические условия могут меняться несколько раз в день, в том числе резко, поэтому водителям следует обращать внимание на указания дорожных знаков меняющейся информации и следовать им, напоминают в LVC.

С приближением осенней погоды водителям рекомендуется учитывать, что по утрам и вечерам становится темнее, а видимость может ухудшаться из-за осадков и тумана. Дороги могут стать скользкими из-за дождя и опавших листьев.

16 октября на республиканской дорожной сети начнется сезон зимнего содержания, а это значит, что к работе приступит дорожная зимняя служба, которая будет следить за условиями движения и при необходимости проводить работы по максимальному улучшению условий движения.

Любой может позвонить по круглосуточному бесплатному информационному номеру LVC 8000 5555, чтобы получить или передать информацию о том, что происходит на национальных дорогах.

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