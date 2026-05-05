Максим Бусел о рестарте в Jaunķemeri: «Я живу на 100%, но иногда тело говорит «стоп!»» 5 мая, 2026 12:47

Актер Максим Бусел называет себя перфекционистом и максималистом. Если он что-то делает, то на все 100%! Для карьеры это, конечно, хорошо, но только его организм знает, что зачастую все, чего удается достичь в жизни, происходит за счет собственного здоровья. Восстановление сил в курортно-реабилитационном центре Jaunķemeri актер запланировал сразу после своего сольного концерта в концертном зале Palladium.

Время цвести!

«Я знаю, что сейчас оказался в правильном месте, потому что в настоящее время самое важное для меня - позаботиться о себе, вернуться к своим основам и поправить здоровье. Из-за интенсивного рабочего графика я долгое время жил в стрессе, мало спал, нерегулярно питался и занимался спортом. Вечером – спектакли, утром - репетиции. Параллельно проходят различные проекты, концерты, к которым тоже нужно подготовиться. Я понимаю, что должен находить хотя бы один день в неделю, чтобы позволить себе ничего не делать и просто отдыхать, ведь с наступлением весны хочется снова расцвести», - говорит актер Максим Бусел, впервые принявший участие в программе оздоровления в реабилитационном центре Jaunķemeri в Юрмале.

Реабилитация максималиста в Jaunķemeri

Максим не скрывает, что присущий ему перфекционизм имеет и свои теневые стороны. «У меня такой характер: если я что-то делаю, то на полную мощность. Смеюсь, что я - Максим-максималист! Я часто много работаю, и тогда тело перегружается, не отдыхает, но я считаю, что только самодисциплина - залог успеха. Я всегда обладал большой силой воли и целеустремленностью, однако перфекционизм не всегда во благо здоровью. Постоянные нагрузки и стресс вызывают мышечное напряжение, гипертонус, трудности с расслаблением, периодически бывают проблемы со сном».

Поскольку Максиму трудно заставить себя ничего не делать, то оздоровительная программа в Jaunķemeri – именно то, что ему надо! Ведь реабилитация – это тоже активная деятельность, а не бездействие. «Я был уверен: если здесь предлагают реабилитацию, то это место точно для меня!» - сказал Максим и в начале весны среди множества работ и проектов нашел возможность сделать свое здоровье приоритетом.

Здоровый образ жизни как рабочий инструмент

Если не говорить о слишком большой нагрузке, то можно сказать, что здоровый образ жизни - это рабочий инструмент Максима: «Я не курю, не употребляю алкоголь, потому что знаю - я не смогу построить успешную карьеру, если буду вести нездоровый образ жизни. Когда, наконец, наступает отпуск и спешить уже некуда, я понимаю, что теперь мог бы позволить себе выпить бокал вина. Но я больше этого не делаю, потому что единственное, что это мне даст, – еще большую усталость во время отпуска. Я думаю о своем питании, о том, сколько воды выпил за день, достаточно ли белков и углеводов в моем рационе. В праздники я позволяю себе съесть небольшое пирожное в надежде, что сахар в малых дозах не окажет существенного влияния на здоровье, но всегда помню, что мое лицо – это тоже мой рабочий инструмент. От сладкого на лице могут появиться сыпь или другие дефекты. И если именно в это время меня пригласят на кинопробы, то я могу упустить хорошую роль только из-за того, что позволил себя полакомиться сладостями. Если запланирован большой проект, который длится, например, три месяца, команда должна знать, что у актера нет проблем с алкоголем, что он находится в хорошей физической форме».

Безлактозное меню

«По утрам я привык плотно завтракать, - поделился актер, - но в реабилитационном центре Jaunķemeri немного другой режим и другое меню. Порции на завтрак небольшие, но голода я тем не менее никогда не чувствовал, потому что обед и ужин были сытными. Как-то мне позвонила подруга и поинтересовалась, какое там питание. Я сказал, что еда очень простая и мне нравится. Блюда без сложных соусов, желудок не перегружается. Приятно удивило то, что была предложена возможность выбора блюд, не содержащих лактозу и глютен. Для меня это очень важно, потому что я стараюсь избегать продуктов, в составе которых имеется лактоза».

Физиотерапия каждый день

В декабре Максим 18 раз выступал с новогодним шоу и во время одного из выступлений, делая шпагат, получил травму. С ее последствиями приходится считаться еще и сейчас. «Поэтому я стараюсь регулярно посещать своего физиотерапевта и остеопата – специалистов, которые помогают поддерживать тело в хорошей физической форме. Однако одного визита в неделю все-таки недостаточно. Но если несколько дней подряд удается посвящать своему здоровью, тренировкам и процедурам, то пользу просто невозможно не ощутить. В Jaunķemeri я занимался у физиотерапевта как индивидуально, так и посещал групповые занятия. У меня перегружено правое плечо, но уже после четырех сеансов физиотерапии я почувствовал, что стало заметно лучше, мои мышцы расслабились. Физиотерапевт показал мне еще несколько упражнений, которыми я впоследствии смогу дополнить свой комплекс упражнений. Оказывается, для одной проблемы может быть столько разных упражнений!»

Маневрировать во благо здоровья

Когда актер, будучи в Jaunķemeri, позвонил своим близким, то они порадовались за него: «Как хорошо, Максим, что ты сейчас в Jaunķemeri, отдыхаешь и думаешь о своем здоровье, жаль только, что даже там ты не можешь полностью отключиться от работы».

«Да, даже находясь в реабилитационном центре, я использую свободное время по вечерам, чтобы... выучить текст. А вчера мне пришлось пропустить одну из последних процедур, так как надо было съездить к коллеге неподалеку, чтобы сделать пробы для фильма. Всегда приходится маневрировать и управлять своим временем, стараясь жонглировать всеми «мячиками»: профессиональной жизнью, здоровьем и свободным временем для себя. Единственная пора, когда я могу полностью отключиться от работы, - это лето, когда заканчивается театральный сезон.

Кажется, по натуре я трудоголик. Не могу ограничиваться только работой в театре, меня увлекают и другие интересные проекты, поэтому достичь баланса в образе жизни пока не удается. Сейчас я двигаюсь вперед в своей карьере с невероятной скоростью, но понимаю, что так будет недолго... Это невозможно! Нужно находить время для передышки - чем меньше я буду отдыхать, тем менее продуктивно буду служить делу, которое я так люблю».

Чудеса бромной ванны и не только

«Я никогда раньше не делал подводный массаж, » говорит актер. «Первый опыт - и очень приятное ощущение. В свою очередь, после бромной ванны я чувствовал себя так, будто все мои силы иссякли, – я полностью расслабился, и это именно то, что мне было нужно больше всего. Мое самочувствие заметно улучшилось. По ночам сплю гораздо лучше.

Другие релаксирующие процедуры тоже оказались полезными. Понравилась галотерапия. Вроде бы ничего особенного - сиди в соляной комнате и просто дыши! Никакого особого эффекта сразу после процедуры, конечно, не ощущается, но каждая процедура сама по себе приносит какую-то пользу организму, и каждая имеет свою ценность. Если в течение дня посещать различные процедуры, то все вместе они, как в симфоническом оркестре, создают приятную, всеобъемлющую «мелодию» для здоровья».

Хотя бы раз в год, а лучше - два

Когда выдается выходной день, Максим старается записаться на массаж, который быстро помогает телу расслабиться и восстановиться. «Природа мне тоже нужна! – говорит он. - Когда я приехал в Jaunķemeri, то уже в первый вечер прогулялся по лесу, сходил к морю. Свежий воздух творит чудеса!»

В завершение программы оздоровления Максим поделился своими впечатлениями о реабилитационном центре Jaunķemeri: «Реабилитация, возвращение к себе и чувство душевного покоя...Было бы замечательной традицией хотя бы раз в год, а лучше - раз в полгода запланировать для себя курс реабилитации, не дожидаясь того момента, когда здоровье совсем ухудшится и на его восстановление потребуется гораздо больше времени.

Я могу всем порекомендовать проходить программу оздоровления в профилактических целях. Посвятите своему здоровью хотя бы неделю - это было бы очень полезно!».

