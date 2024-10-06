Макрон: «Те, кто поставляют оружие, не могут призывать к прекращению огня»

Как заявил президент Эммануэль Макрон, 88 франкоязычных стран "выразили солидарность с Ливаном", "единодушно призвали к немедленному и прочному прекращению огня и подтвердили приверженность деэскалации напряженности в регионе". Президент Франции объявил, что франкоязычные страны одобрили проведение международной конференции в поддержку Ливана, которая состоится в этом месяце.

Говоря об израильском наступлении в секторе Газа, Макрон повторил призывы не поставлять оружие Израилю до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

"Последовательность означает отказ от поставок оружия, используемого для ведения войны. Те, кто поставляют оружие, не могут одновременно призывать к прекращению огня", - Эммануэль Макрон, президент Франции.

На вопрос французского журналиста, кому адресовано послание о необходимости прекратить поставки оружия, используемого в боевых действиях в Газе, Эммануэль Макрон ответил: "Президент Байден и я одобрили текст соглашения о прекращении огня, который был обсужден как с ливанской, так и с израильской сторонами для окончательного согласования. Я сожалею, что премьер-министр Нетаньяху сделал другой выбор и взял на себя ответственность за наземные операции на ливанской земле".

"Позор!" - так отреагировал на призыв французского президента премьер-министр Израиля в телеобращении, записанном в Тель-Авиве и переданном пресс-службой.

"Пока Израиль борется с возглавляемыми Ираном силами варварства, все цивилизованные страны должны твёрдо стоять на его стороне. Тем не менее, президент Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают к введению эмбарго на поставки оружия Израилю", - Биньямин Нетаньяху, премьер-министр еврейского государства.

Нетаньяху добавил. что "Израиль победит с их поддержкой или без нее. Но их позор будет ощущаться еще долго после того, как война будет выиграна. Защищая себя от этого варварства, Израиль защищает цивилизацию от тех, кто стремится навязать нам темные времена фанатизма".

В ответ Елисейский дворец выпустил коммюнике, в котором Франция заверяет Израиль в "нерушимой поддержке" и сожалеет о "чрезмерной" реакции Биньямина Нетаньяху.

"Хезболлах" и Израиль почти ежедневно ведут трансграничный огонь с тех пор, как началась война в Газе. С тех пор как Израиль начал наступление на Ливан две недели назад, по меньшей мере 1400 человек, включая мирных жителей, были убиты; 1,2 миллиона человек покинули свои дома.

Комментарии президента Франции поддержал министр иностранных дел Ливана Зиадом Макари. Он заявил, что Бейрут по-прежнему "просит о прекращении огня и дипломатическом решении", несмотря на продолжающиеся израильские удары и убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы.

"У них [израильтян] нет красных линий. У них никогда не было красных линий. У них не было красных линий в Газе, и у них не будет красных линий в Ливане. Но в Ливане, с военной точки зрения, им будет сложнее войти, и они также заплатят большую цену", - сказал он в кулуарах саммита.

В субботу несколько тысяч манифестантов вышли на улицы Парижа в знак солидарности с палестинским и ливанским народами. Многие размахивали палестинскими флагами и держали плакаты с надписями ”Остановите геноцид”, “Освободите Палестину” и “Руки прочь от Ливана”!

"Повсюду на Западе звучит призыв "перестаньте быть соучастниками", поскольку правительства продолжают поставлять оружие и оказывать безоговорочную дипломатическую поддержку Израилю. Результат виден уже сейчас: Израиль продолжил свою кровопролитную войну против народов региона, и поэтому сегодня мы также хотим продемонстрировать поддержку ливанскому народу, который, как и палестинский народ, сталкивается с израильской военной машиной", - заявил организатор акции, лидер коллектива Urgence Palestine Омар Алсуми.

Франция является ключевым сторонником Израиля, защищая его право на самооборону на протяжении многих лет. Отчет об экспорте оружия, представленный парламенту министерством обороны в июле 2023 года, показал, что с 2015 года Франция выдала 767 лицензий на экспорт в Израиль. Ежегодно Франция продает Израилю военное оборудование в среднем на 20 миллионов евро.

В апреле 11 парижских неправительственных организаций, в том числе Amnesty International, подали в суд иск о прекращении продажи Францией оружия Израилю, утверждая, что объектом нападения становятся мирные жители Газы.

В мае суд отклонил иск.