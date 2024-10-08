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Майрис Бриедис в шоке: ему отключили электричество за неуплату

Редакция PRESS 8 октября, 2024 09:41

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Известный боксер Майрис Бриедис поделился с пользователями сети Фейсбук драматической ситуацией. 

"Это просто вынос мозга", - посетовал Бриедис. Он рассказал, что ему отключили электричество. Безо всякого предупреждения. Правда, 20 дней он не оплачивал счет, но не ожидал, что "санкции" сработают так быстро - ведь не пол года, не год. И он не является злостным неплательщиком. 

Мнения в комментариях разделились. Одни встали на сторону поставщиков электроэнергии и посоветовали боксеру вовремя оплачивать счета. Другие сочувствовали и рассказывали, как дешевле восстановить электричество, это ведь тоже непросто после отключения. 

Люди сетовали так же на то, что отключают электричество безо всякого предупреждения и испытательного, допустим, срока. Чуть опоздал с оплатой и все...

Некоторые напомнили - был бы счет оплачен вовремя, не было бы проблем. 

-Если вовремя не можешь оплатить, надо предупредить фирму.

-Теперь - разблокировка. А это время и плата за восстановление соединения....

-Если оплатить счет в тот же день, как заблокировали, то подключается бесплатно. 

«Вы платите не за текущий месяц, а за предыдущий, а 20 дней — это 3 недели, вы уже используете электроэнергию следующего месяца, а за предыдущий не заплатили. Если вы не оплатите телефонный счет, ваши исходящие вызовы также будут заблокированы.

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